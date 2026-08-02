Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 'Baskı doğru bir baskı!'

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Galatasaray evinde oynadığı hazırlık maçında Fransız temsilcisi Rennes ile 3-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalar yaptı.

İşte Buruk'un açıklamaları;

"OYUNCULARIMIZ YÜZDE 100 HAZIR DEĞİL"

Bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Hazırlık maçlarında aslında birçok takım daha kolay rakiplerle başlamayı tercih eder. Biz ise daha iddialı ve zorlu maçlar seçmeye çalıştık. Rakibimiz de gerçekten hem kadro hem de oyun olarak güçlü, dinamik bir takım. Onlara karşı oynamak tabii ki kolay değil.

Biz de hazırlık sürecindeyiz. Zaten bu maçın amacı da hazırlık maçı olması. Hep söylüyorum; belki bir sonraki maç bizim için çok daha fazla ölçü olabilecek bir karşılaşma olacak. Bunun dışında bu bir hazırlık maçı. Oyuncularımızın tamamı yüzde 100 hazır değil. Bir kısmı daha fazla antrenman yaptı. Milli oyuncularımız ise yaklaşık 8 ila 12 günlük çalışma dönemindeler. O yüzden yüzde 100 performans beklemek gerçekçi olmaz.

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Ama genel olarak istekliler, iyi şeyler yapmaya çalıştılar. Tabii ki vücutlar henüz tam olarak hazır olmadığı için hatalar olabiliyor. Bunları yaşayabiliyoruz. Dediğim gibi bu bir hazırlık süreci.

Genel olarak oyuncularımın isteğinden memnunum. Maçı adeta resmi maç gibi oynadılar. Başlayan 11'in isteği, konsantrasyonu ve maça olan tutkusu beni mutlu etti. Tabii ki oyuncu değişiklikleriyle oyunun temposu zaman zaman değişebiliyor. Ancak genel olarak sahaya çıkan oyuncuların isteklerinden ve mücadelelerinden memnunum. Bu da bizi daha başarılı bir sezona doğru götürecektir.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Bu çok net. Transfer yapacağız. Ben de söylüyorum, başkanımız da söylüyor, yöneticilerimiz de söylüyor. Hepimizin ortak isteği transfer yapmak. Taraftarımız da bunu dile getiriyor. Bunu hep söylüyorum; çok haklılar. Transferlerin bir an önce gelmesini istiyorlar. Ne kadar erken gelirlerse bizim için o kadar avantaj olur.

Ama bununla ilgili ciddi bir çalışma ve çaba var. Bazen bunu söylediğimde bana da kızıyorlar. "Transfer gelmiyor, sen de daha fazla tepki göster" diyenler oluyor. Burası Galatasaray. Galatasaray hepimizin takımı. Galatasaray'a sahip çıkmamız, Galatasaray'a destek olmamız gerekiyor.

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Bu baskı da doğru bir baskı. Taraftarın beklenti içinde olması yanlış bir şey değil. Ama ortada iyi niyetli bir çalışma olduğunu ben hep dile getiriyorum. Başkanımız bu anlamda yöneticilerimizle ve bizlerle birlikte Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için yoğun şekilde çalışıyor. En kısa zamanda kadromuza yeni oyuncular katmaya çalışıyoruz.

Ancak çok kaliteli bir kadromuz var ve bu kadroya yine kaliteli oyuncular katmanız gerekiyor. Bugüne kadar hep iyi oyuncular kattık. Amacımız yine aynı şekilde kaliteli oyuncuları kadromuza kazandırmak.

İhtiyacımız olan bölgeleri biliyoruz. Bu zaten hazırlık maçlarında da görülüyor. Kadro planlamasında da çok net şekilde ortada. Bunlar yapılacak, hiç merak etmesinler.

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Benim görevim ise takımla birlikte sezona hazırlanmak. Sahaya, antrenmanlara ve hazırlık maçlarına odaklanıyoruz. Oyuncularımı en iyi seviyeye getirmeye çalışıyorum. Transferler tamamlandıktan sonra kadromuz daha geniş olacak. Bunu hep söylüyoruz. Hepimizin ortak isteği çok güçlü bir Galatasaray kadrosu oluşturmak. İnşallah da öyle olacak.

Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yine sezona güçlü başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü maçlar oynayacağız. Bu konuda taraftarımıza söz veriyorum. Son dört yılda nasıl bunu başardıysak, yine başaracağız. İyi bir kadro kuracağız, iyi bir sezon geçireceğiz. Bu anlamda kimsenin soru işareti olmasın.

“GALATASARAY HER ZAMAN ŞAMPİYON OLMAK İÇİN SAHAYA ÇIKAR”

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Şöyle... Birinci şampiyonluğu yaşadık, herkes "Üst üste ikinci şampiyonluk çok zor" dedi. İkinciyi kazandık, bu kez "Üçüncüsü çok zor" dediler. Üçüncüyü kazandık, "Dördüncüsü zor" dediler. Dördüncüyü de kazandık. Şimdi de "Beşincisi çok zor" diyorlar.

Biz yine aynı anlayışla devam edeceğiz. Bugüne kadar sahaya çıktığımız her maçta olduğu gibi, bugün de hazırlık maçında bunu gösterdik. Galatasaray formasıyla çıktığımız her maçı kazanmak için oynarız. Galatasaray her zaman şampiyon olmak için sahaya çıkar.

Avrupa'da da çok başarılı olmak istiyoruz. Geçen sezon son 16 turunu oynadık ve ligi şampiyon olarak tamamladık. Çok yoğun ve zor bir sezonu yine zirvede bitirdik.

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Bu sezon da ilk hedefimiz lig şampiyonluğu. Çünkü lig şampiyonluğu sizi bir sonraki sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıyor. Beşinci kez üst üste şampiyon olmak çok önemli.

Ama Avrupa başarısını da hepimiz çok istiyoruz. Ben de çok istiyorum, taraftarımız da çok istiyor. Çünkü Galatasaray bunu daha önce başardı, yine başarabilecek güce sahip.

Geçen sezon Avrupa arenasına Galatasaray'ı yeniden hatırlattık. Herkes Galatasaray'ın yeniden orada olduğunu gördü. Şampiyonlar Ligi'nde stadımız, atmosferimiz ve taraftarımızla bir Türk takımı olarak çok iyi işler yaptık.

Şimdi hedefimiz bunun da üzerine çıkmak. Avrupa'da çok daha büyük başarılara ulaşmak için çalışacağız.