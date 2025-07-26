Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında evinde Fransız ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

En büyük hayallerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu dile getiren Buruk, "Taraftar bizden Avrupa'da başarı bekliyor. Bizim de bu hayalimiz var. Şampiyonlar Ligi hayalimiz var. Sezona iyi başladık. İnşallah transferlerimizi de en doğru şekilde hızlıca bitirip, en hazır halde hem lige, hem Şampiyonlar Ligi'ne başlayacağız. Ligde taraftarlarımızı hep mutlu ediyoruz ama hepimizin Avrupa hayali var. Bu hayalin peşinden koşacağız." şeklinde konuştu.