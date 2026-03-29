Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı için Icardi kararı!

Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 13:16

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda santrfor hattında kimin oynayacağına karar verdi.

Süper Lig’in 28’inci haftasında Trabzonspor’a konuk olacak Galatasaray, milli arada oyunculara verilen 3 günlük ekstra iznin ardından Salı günü hazırlıklarına devam edecek.

İzinli olduğu için milli maç arasındaki hazırlıkların ilk bölümüne katılmayan Icardi’nin hafta başında İstanbul’da olması bekleniyor. Arjantinli futbolcu, salı günkü çalışmaya katılacak.

ICARDI'YE 11 YOLU GÖZÜKTÜ

TRT Spor'un haberine göre; Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen’in yokluğunda Mauro Icardi’ye 11’de şans vermeyi planlıyor. Teknik ekip, tecrübeli golcüyü Trabzon deplasmanı için özel olarak hazırlayacak.

İHTARNAME İDDİALARINI YÖNETİM YALANLADI

Ayrıca hafta içerisinde gündeme gelen ‘’Icardi’nin imaj hakları nedeniyle Galatasaray’a ihtarname çektiği’’ iddiaları da yönetim tarafından yalanlandı.

Yönetimin, oyuncu grubuna tüm ödemeleri yaptığı ve kısa süre içinde UEFA’ya borçsuzluk kağıdı vereceği de öğrenildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen Icardi, 15 karşılaşmaya 11’de başladı. 33 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 15 kez fileleri havalandırdı.

24 lig maçında 13 gol atan Icardi, Galatasaray’ın ligdeki en golcü ismi konumunda bulunuyor.

