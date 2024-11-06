Okan Buruk'tan Tottenham öncesi Osimhen ve sistem sözleri! Davinson Sanchez'den Real Madrid ve Napoli için transfer cevabı

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UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında yarın Tottenham'ı konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve stoper Davinson Sanchez, basın toplantısında konuştu.

"TOTTENHAM İYİ BİR TAKIM"

Bu maç ara haftamıza denk geldi. İyi dinlendik, iyi hazırlandık. Önemli bir takımla oynayacağız, amacımız kazanmak. Tottenham'ın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi'nde rotasyon yapıyorlar, hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz. Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Birçok istatistikte Manchester City'nin arkasından ikinci sıradalar. Ligde bulundukları yer, şu an çok orantılı değil.

"KAZANIRSAK REKOR KIRACAĞIM"

Türkiye'de takım olarak birçok rekoru kırdık. Amacımız kazanmak, kazanmak size rekor getiriyor. Kazanırsak Avrupa Ligi'nde en çok kazanan Türk teknik adam olacağım ama önceliğimiz maçı kazanmak. Çok zor bir maç bizi bekliyor.

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"AVRUPA LİGİ KUPASINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Bu maç bizi ekstra motive ediyor. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi. Çok fazla sakatlıkları var. Ligi ve Avrupa'yı farklı kadrolarla oynuyorlar. Hangi kadro ile çıkacaklarını bilmiyoruz ama kadroda kimler olursa olsun, bizim için zor bir mücadele olacak.



Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef ilk 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız.

"TOTTENHAM GEÇİŞİ İYİ OYNUYOR AMA POZİSYON DA VERİYOR"

Tottenham geçiş hücumlarından çok gol buluyor ama set oyunlarında da çok iyiler. Hata yapmamalıyız, top bizde kalmalı. Sabırlı, hızlı oynamalıyız e erken düşünmeliyiz. Top bizdeyken arka alandaki yerleşimimiz de önemli. Geçişte iyiler ama çok fazla pozisyon da veriyorlar.

"OSIMHEN İÇİN KARAR VERECEĞİZ"

Son iki maçta farklı sistemler oynadık ama ana oyunumuz 4'lü savunma. Oyuncu ve rakibe göre bunları değiştiriyoruz. Victor Osimhen idmana çıktı, onunla ilgili ve diğer oyuncularla ilgili karar vereceğiz. Son idmanda bunu netleştirmeye çalışacağız. Galatasaray her maçta, her rakibe karşı kendi oyununu oynamaya çalıştı. Yine aynısı olacak.

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SANCHEZ: ESKİ TAKIMIMA KARŞI ÖZEL BİR MAÇ

Tottenham ile özel bir maç oynayacağız. Ben de eski takımımla karşılaşmış olacağım. İyi bir oyun oynamak istiyoruz. Tottenham da agresif olacaktır. Sahada Galatasaray olarak kendimizi göstereceğiz. Çok yüksek potansiyelli, uluslararası deneyimi yüksek oyuncularımız var. Her oyuncu bu tarz maçları oynamak ister. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz.

"BİZ DE KUPADA FAVORİLERDENİZ"

Galatasaray her sene gelişiyor. Bu tip turnuvalar için çalışıyoruz. Biz de favorilerden birisiyiz. Biz de kazanmak istiyoruz. Avrupa'da nasıl boy ölçüştüğümüz çok önemli. Türk futbolunu izlediğinde insanlar ne görüyor, buna bakmak lazım. Takım olarak burada iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum.

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"SİSTEMLERE ADAPTE OLMAMIZ LAZIM"

4'lü oynamak, 3'lü oynamak... Bunlara adapte olmamız lazım. Takım arkadaşlarımız ne istiyor, takıma ne lazım? Bunları görmemiz lazım. Kendimizi geliştirmeli ve kendimizi göstermeliyiz. Kim daha iyi oynayacak diye mücadele etmiş oluyoruz.

REAL MADRID VE NAPOLI HABERLERİ İÇİN NE DİYORSUN?

Bunlar spekülasyonlar. Hep çok konuşulur. Galatasaray'a odaklandım. Yazın da bu tip haberler vardı. İlgi olması güzel bir şey, bu iyi çalıştığımızı gösterir. Ligde iyiyiz, Avrupa'da da aynısını göstermek istiyoruz. İlgi olması, olmaması daha sonra geldiği zaman düşünülecek şeylerdir. Aklımla ve ruhumla şu an Galatasaray'dayım.