Okan Buruk'tan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sorusuna cevap: 'Gereken sözleri en doğru şekilde...'

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bugünkü antrenman öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Buruk'un sözleri şu şekilde:

HACIOSMANOĞLU SORUSUNA CEVAP

Gerekli konuşmaları, başkanımız ve yönetimimiz en doğru şekilde yapıyor. Sadece antrenmanımıza, maçımıza odaklanmalıyız.

SOĞUK BİR HAVA AMA BAHANE DEĞİL

Tabii ki soğuk bir mevsimdeyiz. Hem ay olarak hem de deplasmanlara baktığımızda hava soğukluğunun artacağı Sivas, Malmö, Kayseri maçları var. Alkmaar da öyleydi. Bodrum'da bile üşüdük rüzgardan. Sivas deplasmanı ligdeki her takım için zorlu deplasmanlardan biri. Bu aylarda biraz daha zorlaşıyor. Pazar günü Sivas için iyi bir hava durumunda oynayacağız. Alttan ısıtmanın olduğu bir saha, zemin sorunu yaşanacağını düşünmüyorum. Zemin, soğuk hava bunların hiçbiri bizim için bahane değil.

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GEÇEN HAFTA DA BUNU YAŞADIK

Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakibimizi iyi tanıyoruz, son 2 sezona baktığımızda bazen dörtlü bazen beşli oynadıklarını görüyoruz. Hücum geçişlerini etkili oynamaya çalışıyorlar. Bize karşı birçok takım daha çok uzun top ve ikinci top oynuyor. Geçen hafta da bunu yaşadık.

BAZEN RAKİP BİZE GOL ATAMAYACAKMIŞ GİBİ OYNUYORUZ

Eksiklerimiz var. Kritik bölgelerde eksiklerimiz var, Kaan Ayhan, Jakobs, Icardi gibi. 2 forvetli oyunu tam oturttuktan sonra Icardi sezonu kapattı. Bu sakatlıklar da bizi arayışlara itiyor. İyi oyunu devam ettiriyoruz, goller atıyoruz. Savunma anlamında daha iyi şeyler yapabiliriz. Rakip bize hiç gol atamayacakmış gibi davrandığımız yerler oluyor. 2-1 öndeyken çok rahattık, 3. gol için rakip kaleye rahat gittik. Atamayınca kalemizde golü gördük. Golü yeme nedenlerimizden biri savunmada olup savunma görevlerimizi yapmamamızdı.

BERABERLİK SONRASI DEĞİL...

"Eyüpspor beraberliği sonrası burada Galatasaray yöneticilerini görüyoruz."

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Okan Buruk: Beraberlik sonrası değil, bu birlik beraberlik sonrası (Gülerek). Galatasaray camiası yine son günlerde kenetlendi, kenetlenmeye ihtiyacımızın olduğu zamanlardayız! Bu reaksiyonu Galatasaray camiası bir anda verir. Bu bize gurur veriyor. Başkan ve yönetim kurulumuz takımın yanında. Birlikte vakit geçireceğiz. Birlik ve beraberliğimizi göstermek için buradayız. Bundan sonraki haftalarda kenetlenme artarak devam edecek. Bizim bir mottomuz var, 'Kenetlenin başka Galatasaray yok' diye. O yüzden bunu tekrar hep beraber yaşayacağız, göstereceğiz. Oyuncularımla birlikte sahaya odaklanacağım. Kazanmaya odaklanacağım. 5. yıldız ve 25. şampiyonluk için en güçlü olduğumuzu gösteriyoruz. Liderlikteki yerimizi devam ettireceğiz.

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HAKEMLER İÇİN BAZEN ŞANSSIZ MAÇLAR OLUR

Maçımızın hakemi Turgut Doman... Bizim maçımızın hakemi. İnşallah onun için de güzel maç olur. İki takımın da hakkına geçmeyeceği bir maç olur. Hakemler için de şanssız maç olabilir, onun için de güzel bir maç olsun. Kafamızda hiçbir şey düşünmeden gidiyoruz. Saha içindeki oyuna odaklanacağız. En doğrusu da bu olacak."