Galatasaray'da Okan Buruk'tan taraftara mesaj: Mutlu olsunlar

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya'da Lecce'yi 2-1 yendikleri hazırlık karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.

Güzel bir hazırlık maçı oynadıklarını söyleyen Okan Buruk, "Bu maçlar için skor değil ama kazanmak bir moral oluyor. Her geçen gün bunu artırarak gidiyoruz, en güzeli bu. Çok şiddetli antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncularımızın ilk yarıdaki performansı çok sevindirici. Hem yükleme yapıyoruz hem de oyun olarak güzel şeyler görüyoruz. Mauro ilk defa oynadı onun için de mutluyum, güzel goller attık, çok pozisyona girdik. Milli oyuncularımızı bir sonraki maç onları da kullanacağız. Sadece işimize odaklandık, çok iyi bir kadromuz var." diye konuştu.

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YILDIZ İSİMLERİN PERFORMANSI HAKKINDA

Zaha ve Ziyech'in form durumları hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Zaha ve Ziyech iyi çalışıyor. Bu sene birçok mevkide tek oyuncumuz olduğu için 4 hazırlık maçına da benzer kadrolarla çıktık. Maç oynadıkça daha iyi duruma geliyor oyuncular. Sadece Zaha ve Ziyech değil herkesten memnunum. Ziyech'in golünden çok savunma katkısı çok önemliydi." dedi.

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"TARAFTARLARIMIZ MUTLU OLSUN"

Sarı kırmızı taraftarla mesaj gönderen Buruk, "Milli oyuncularımız çok uzun bir sene geçirdi. 1 seneden fazla oynadılar, bugün bir test yaptık durumlarını görmek için. Bazısı daha iyi, bazısının daha çok çalışması lazım. Bu oyuncularımızı Beşiktaş maçına hazırlamak istiyoruz. Moralli geldiler, takımın moralini de yukarı çektiler. Galatasaray taraftarı mutlu olsun, bizim pozitif olmamız gerekiyor. Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne ve şampiyonluğa odaklanmamız gerekiyor. Camiamızın, bizim, takımımızın, yönetimimizin yanında olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum." şeklinde konuştu.