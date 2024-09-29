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Okan Buruk’tan sistem ve kadroda revizyon

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#Galatasaray#Kasımpaşa#Süper Lig
Okan Buruk’tan sistem ve kadroda revizyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 07:00

Çift forveti tercih eden Galatasaray’ın hocası son PAOK maçına göre 6 oyuncusunu değiştirdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında takımını sahaya hem sistem olarak, hem de kadro olarak revizyon yaparak çıkarttı. 4-4-2 sistemi ile takımını sahaya süren Buruk, Avrupa Ligi’nde PAOK ile oynanan maça göre 6 değişiklik yaptı. Yoğun geçen rotasyonda bazı oyuncularını dinlendiren başarılı çalıştırıcı, PAOK maçı 11’inden Günay, Kaan Ayhan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens’in yerine Muslera, Jelert, Nelsson, Kerem Demirbay, Sallai ve İcardi’ye görev verdi. SARI kırmızılı takımda son iki sezonun en önemli gol ayağı İcardi ile yeni yıldız transfer Victor Osimhen ilk kez birlikte ilk 11’de yer aldı. Yeni transferlerden Sallai de ilk kez 11’de şans buldu.

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#Galatasaray#Kasımpaşa#Süper Lig

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