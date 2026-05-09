Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: 'Hedef üst üste 5!'

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda duygularını paylaştı.
Ayrıca sarı-kırmızılı oyuncular, başarılı teknik adama basın toplantısı esnasında 'sulu baskın' yaptı.
İşte Okan Buruk'un sözleri;
4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez.
HEDEFİMİZ ÜST ÜSTE 5
Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum.
4 SENE ÜST ÜSTE İNANILMAZ
Kendime çok açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz. İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim.