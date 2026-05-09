×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: 'Hedef üst üste 5!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 22:31

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğunu ilan ettikleri Antalyaspor maçının ardından konuştu. Ayrıca sarı-kırmızılı oyuncular, başarılı teknik adama basın toplantısı esnasında 'sulu baskın' yaptı.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda duygularını paylaştı.

Ayrıca sarı-kırmızılı oyuncular, başarılı teknik adama basın toplantısı esnasında 'sulu baskın' yaptı.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez.

Gözden KaçmasınGalatasaray 4-2 Antalyaspor maç özeti (Süper Ligde 26. şampiyonluk)Galatasaray 4-2 Antalyaspor maç özeti (Süper Lig'de 26. şampiyonluk)Haberi görüntüle

HEDEFİMİZ ÜST ÜSTE 5

Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum.

4 SENE ÜST ÜSTE İNANILMAZ

Kendime çok açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz. İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!