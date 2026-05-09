Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: 'Hedef üst üste 5!'

Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda duygularını paylaştı.

Ayrıca sarı-kırmızılı oyuncular, başarılı teknik adama basın toplantısı esnasında 'sulu baskın' yaptı.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez.

HEDEFİMİZ ÜST ÜSTE 5

Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum.

4 SENE ÜST ÜSTE İNANILMAZ

Kendime çok açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz. İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim.