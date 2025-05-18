Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: 'Hedef 4. şampiyonluk!'

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştıkların maçın ardından konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN"

"İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana, hem Galatasaray'a bu kadar güzel insanların olduğu takım izletiyor. Onlarla gurur duyuyorum. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun."

"HEDEF TEKNİK DİREKTÖR OLARAK 4 ŞAMPİYONLUK"

"Hedefimiz gelecek sezon yine şampiyon olmak! Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak."

"İLK İKİ SENE ICARDI, BU SENE OSIMHEN!"

"İki kupa kazanmak inanılmaz mutluluk ve gurur. Taraftarın yüzündeki mutluluğu görmek çok büyük keyif. Galatasaray taraftarının sokakta göğsünü gere gere gezmesi, Galatasaray'ın yeni taraftarlar, yeni üyeler kazanması... Son üç senede çok büyük taraftar kitlesi de kazandık. Burada oyuncuların çok büyük payı var. İlk iki sene lokomotif Icardi'ydi. Bu sene ise Osimhen oldu."