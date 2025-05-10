Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı: 'Bu sene 3, gelecek sene 4!'

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Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Özellikle rakibimizden de bahsetmeliyiz. İlk yarı disiplinli oynadılar, iyi kapattılar. İlk 10 dakika iyi başlamıştık, şutların çoğu ilk 10 dakikada geldi. İlk yarının son 10 dakikasında kötü oynadık, rakibe pozisyonları burada verdik. Zaman zaman çok fazla uzun top oynadık. Rakibimiz ileride birebir bıraktık. Daha çok topu bize bıraktılar. Maçın tamamında top bizdeydi. Oyun içerisinde rakibin duruşunu kırabilecek paslar, yerleşimler yapabilirdik. Yüksek ve uzun top dönüşlerinde pozisyonlar verdik.

DAHA ÇOK ÜRETEBİLİRDİK

3 gün sonra bir daha maç yapacağız. Örnek olacak. Rakibimiz 5'liye yakın savunması, 5-3-2 karşılamaları, yaptıkları baskılar rakibimize karşı daha çok üretebilirdik. Bireysel performanslar ilk yarı iyi değildi. İkinci yarı daha iyi oynadık. Duran topları etkili oynadık. Doğru yerlere attık.

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ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMAK İSTİYORUZ

Devamında da bence özellikle Morata ile forvet hattını ikiledik, hem bağlantı hem şutör olarak kullanmak istedik. İkinci golü böyle bulduk. İkinci yarı çok daha iyi geçti. İkinci yarı pozisyon şansı da vermedik. Ceza sahamıza az girdiler. Onlar da önemli savunma yaptılar. Trabzon deplasmanında kazanmak muhteşem. Geldiğimiz bu durumda 1 puan bize yetecek. Kazanmak için oynayacağız ama 1 puan bile şampiyon yapacak. Kendi taraftarımızla şampiyonluk kutlamak istiyoruz. Şimdi tekrar kupa maçına hazırlanacağız.

GELECEK SENE 4 İNŞALLAH

Maç trafiği yüksekken, ocak şubat aylarında, sakatlıkların ve transfer olduğu dönemde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Oyun ve sonuç olarak yaşadık ama hep önde götürdük bu yarışı. Bizim camiamızda 6 puan öndeyken bile bir umutsuzluk vardı. Bu umutsuzluğu Fenerbahçe deplasmanındaki kupa maçından sonra kırdık. Devamında oynadığımız oyun, konsantrasyon, istek... Galatasaray, mayıs yaklaştığında çok daha fazla motive olur. Galatasaray seyircisi motivasyona sahiptir. Şampiyonluk için çok küçük bir süre kaldı önümüzde ama önce kupa finali. Bu sene iki kupayı da istiyoruz. Devamında da ligde şampiyonluğu düşüneceğiz. Benim için önemli. Futbolcu olarak çok önemli başarılar yakaladım, teknik adam olarak da yaşamak istiyorum. Bu sene 3, gelecek sene de 4 inşallah.

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