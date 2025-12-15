×
HABERLERSpor Haberleri

Okan Buruk'tan şampiyonluk konuşması!

Güncelleme Tarihi:

#Okan Buruk#Galatasaray#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 08:32

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-1'lik Antalyaspor galibiyeti sonrası oyuncularıyla yaptığı konuşmada, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini ifade etti.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’ın, devre arasına kadar 2 maçı kaldı. Sarı-kırmızılılar, 18 Aralık’ta Başakşehir ile kupada kozlarını paylaşacak.

Sonrasında ise 17. hafta mücadelesinde rakip Kasımpaşa olacak. İki maçı da evinde oynayacak olan Cim Bom, bu virajı kayıpsız geçerek, yeni yıla keyifli girmek istiyor.

Galatasaray'da 4-1’lik Antalya galibiyeti keyifleri yerine getirdi. Aslan’ın hocası Okan Buruk, öğrencileriyle yaptığı konuşmada, "Baskıyı iyi yönettiniz. Bu tempoda kolay değildi. Böyle oynamaya devam edelim. Ligin sonunda ipi yine biz göğüsleyeceğiz" dedi.

4-1'lik zafer sonrası teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

'OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

“Sane’nin, Osimhen’in, Barış’ın performansları; orta sahada Torreira ve İlkay’ın katkılarıyla, savunmayı da eklediğimizde genel olarak çok iyi bir takım performansı vardı. Bu yoğun fikstürde zaman zaman oyunu biraz daha sakinleştirip topu ayağımızda tutacağımız anlar da olacak.

İkinci yarıda üçüncü golü bulduktan sonra bunu daha iyi yaptık. Günün sonunda çok değerli bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

'YOĞUN FİKSTÜRÜN İÇİNDEYİZ'

“Gösterdiğiniz mücadeleden ötürü hepinizi tebrik ediyorum. Yoğun bir fikstürün içindeyiz. Baskıyı en iyi şekilde yönetmeyi başardınız. Bu tempoda bu işleri yapmak kolay değil. Böyle oynamaya devam edersek, ligin sonunda yine ipi biz göğüsleyeceğiz” diye konuştu.

 

