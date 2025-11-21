×
Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi ve transfer itirafı: 'Kimse inanmyordu, başardık'

Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 19:22

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi ve gündemdeki konular hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi .

Sarı-kırmızılıların 52 yaşındaki teknik adamı, gündemdeki konular hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Galatasaray’da sorumluluk çok büyüktür. Çünkü burada her zaman kazanmak zorundasınızdır. Bu baskıyı her takım hisseder ama Galatasaray’da daha fazladır.

DERİNDEN HİSSEDİYORUM

Milyonlarca taraftarı mutlu etmek zorundasınız. Bu sorumluluk, özellikle yabancı bir hoca için bazen aynı duyguyla yaşanamayabilir ama ben Galatasaraylı olduğum için bu duyguyu çok derinden hissediyorum.

GALATASARAYLI OLMAK FARKLI

Son dört seneye baktığımızda, benim göreve geldiğim dönemden itibaren Galatasaray futbol anlamında çok daha yükselen bir grafik çizdi. Galatasaray’ın değerleri her zaman sabittir; siz onlara uyarsınız, onları yaşarsınız. Galatasaraylı olmak başlı başına bir kültürdür. Takım tutmak ayrı bir şeydir; Galatasaraylı olmak çok daha farklı bir şeydir.

HEDEFLER HİÇ BİTMEZ

Galatasaray’ın hedefleri hiç bitmez. Avrupa’da yeniden yükselmek en önemli amaçlarımızdan biri. Yönetimimiz ekonomik anlamda olduğu kadar sportif anlamda da çok büyük bir çaba gösteriyor. Başkanımız Sayın Dursun Özbek’in gayretleriyle biz de saha içinde bu hedefleri daha yukarıya taşımaya çalışıyoruz.

HAYAL ETMEMİZ GEREKİYOR

25 yıldır Türkiye’ye Avrupa kupası gelmiyor. En son UEFA Kupası’nı kazandığımız dönemden bu yana böyle bir başarı yaşanmadı. O süreçte aktif olarak sahada olan biri olarak söylüyorum; Avrupa’da yeniden bir kupa kazanmayı hayal etmemiz gerekiyor. Kazanırsınız ya da kazanamazsınız ama her turnuvaya bu hayalle çıkmak zorundasınız. Biz bu hayali kuruyoruz. Futbolcu olarak yaşadığım bu gururu inşallah teknik direktör olarak da yaşamak istiyorum.

OYUNCULARIM İÇİN DEĞERLİYDİ

Geçtiğimiz sezon hedefimiz üst üste üçüncü şampiyonluğu yaşamak ve beşinci yıldızı takmaktı; bunu da başardık. Beşinci yıldızı takmak hem benim hem oyuncularım için çok değerliydi.

KONSANTRASYON İTİRAFI

Şampiyonlar Ligi en büyük arenadır. Oyuncuların motivasyonu da orada farklı oluyor. Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve sonrasında lig maçlarında aynı konsantrasyonu yakalamak zor olabiliyor. Ama bu baskıyı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer konusunda doğru oyuncuları takıma katmak çok önemlidir. İsimden çok takıma katkı önceliklidir. Bu yıl yöneticilerimiz ne istediysek yaptı; hepsine teşekkür ediyorum.

OSIMHEN VE ICARDI YORUMU

Icardi ve Osimhen gibi çok değerli iki forvetimiz var. İkisini de en doğru şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Osimhen’in transferi büyük bir başarıydı; kimsenin inanmadığı bir şeyi başardık.

#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

