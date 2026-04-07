Okan Buruk'tan radikal hamle: Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi kadroya neşter!

Galatasaray Trabzonspor'a karşı aldığı kötü oyunlu mağlubiyetin ardından tamamen Göztepe maçına odaklanmış durumda. Kaybedilen puan kaybı sonrası kadroya beklenen neşter Okan Buruk tarafından vurulacak.

OSIMHEN'İN DÖNÜŞÜNE 2 HAFTA VAR

Şampiyonluk yolundaki ciddi avantajını kaybetmek üzere olan Cim Bom’da özellikle iki yıldız kızağa çekilecek. Teknik patron Okan Buruk, Trabzon’da hiçbir varlık gösteremeyen Icardi’den formayı alıp, Barış Alper Yılmaz’ı ileri uçta oynatmanın planlarını yapıyor.

Osimhen’in geri dönüşü için ise en az 2 haftalık daha süreye ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

SALLAI SOL KANATTA!

Sallai de ön tarafa Buruk’un diğer dokunuşu kanatlarda olacak. Barış’ın ileri geçmesiyle kırmızı kart cezası sona eren Leroy Sane sağ kanattaki yerini geri alacak. Liverpool maçında parmağı kesilen ve ameliyat olan, hemen ardından Hollanda Milli Takımı’na gitmesine rağmen süre almadan geri dönen ve Trabzonspor deplasmanında tutuk görünen Noa Lang da kulübeye geçiyor. Okan hoca, Lang’ın yerine sol kanatta Sallai’yi kullanmayı düşünüyor.

HOCANIN HEDEFİ SARA!

Derbide fatura kesilen bir başka isim de Yunus Akgün olacak gibi görünüyor. Okan Buruk, Göztepe karşısında orta sahada Lemina, Torreira ve İlkay üçlüsünü oynatmanın hesapları içinde. Ancak asıl plan, Brezilya Milli Takımı’ndan sakat dönen Sara’yı bu maça yetiştirebilmek. Sambacı’nın yokluğunu ciddi şekilde hisseden Sarı-Kırmızılılar’da doktorlar onay verirse, Lemina ve Torreira’nın önünde İlkay değil, Sara görev alacak.

JAKOBS FORMASINI EREN'E KAPTIRABİLİR

Savunma hattında da mecburi değişiklikler olacak. Cezalı Abdülkerim’in yerine göbekte Sanchez - Singo ikilisi forma giyecek. Böylece sağ bekte Boey görev yapacak. Sol bekte de Jakobs bu hafta formasını Eren’e kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya. Kalede ise Uğurcan’ın yeri garanti. Okan Buruk kadro konusundaki son kararını bugün kafile yola çıkmadan önce yapılacak son taktik provada verecek.