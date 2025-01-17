Okan Buruk'tan penaltı tepkisi: Yabancı hakemleri de eleştireceğiz! Dünyanın her yerinde penaltı

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Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berebere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonrası konuştu.

"5-6 GOL ATABİLİRDİK"

Maça hızlı pas yapıp rakip kaleye gitme planıyla başladık ama oyunu yavaş kurduk, uzun oynadık, iyi pas yapamadık. İkinci yarıya değişikliklerle başladık. Geriden pasla oyun kurmak için yaptık değişiklikleri. İkinci yarı maçı kazanmak için çok fazla pozisyona girdik. Çok gol atabilirdik ikinci yarıda ama top bir türlü girmedi. Kötü tercihlerimiz oldu, daha iyi tercihler yapabilseydik 5-6 tane daha net gol pozisyonuna girebilirdik.

"RAKİPLERİ DAHA ÇOK ÖNEMSEYECEĞİZ"

Böyle maçlar olacak, böyle hatalar olacak. 17 deplasman kazandık, bugün kazanamadık. Geçen sene de burada kaybetmiştik. Tabii ki buna üzülüyoruz, canımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyor ama önde olan taraf biziz. Kendimize güveneceğiz, daha iyi düşüneceğiz, daha çok konsantre olacağız. Rakiplerimizi daha çok önemseyeceğiz.

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"YABANCI HAKEMLERİ DE ELEŞTİRECEĞİZ"

İlk yarıda bir penaltı pozisyonu vardı, rakibin elle oynadığı. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu pozisyon penaltıdır. Onların da Türk hakemlerinden hiç farkı yok. Türk hakemlerini nasıl eleştiriyorsak yabancı VAR hakemleri de eleştiriden nasibini alacak.