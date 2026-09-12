Okan Buruk'tan özel toplantı! 'Yine yaparız'

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçında yaşanan yenilginin ardından takımda moralleri yeniden yerine getirmeye çalışıyor.

Öğrencileriyle bir toplantı yapan Aslan’ın hocası, geçen sezon da Şampiyonlar Ligi’ne ağır bir Frankfurt yenilgisiyle başladıklarını hatırlatırken, “Sonrasında neler yaptığımızı tüm dünya gördü. Liverpool, Juventus gibi devleri çok da iyi bir oyunla yendik. Yine yaparız, yeter ki buna inanalım ve saha içinde bu kadar kırılgan olmayalım” dedi.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Okan hoca, oyuncularından bir sonraki sınav olan Barcelona maçını kesinlikle düşünmemelerini isterken, “Onun da zamanı gelecek. Önümüzde önemli lig maçları var. Görüyorsunuz ligde her an dengeler değişiyor, biz kazandıkça rakiplerimiz hep baskı altında kalacak. Lider kalmak bunun için çok değerli” diye konuştu.

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KOCAELİ'YE DİKKAT

Kocaelispor maçının bir fırsat olduğuna değinen Buruk, “Çok güçlü bir rakiple oynayacağız. Kocaeli lige çok iyi başladı. Ama sahamızda, seyircimizin önünde iyi bir galibiyet, bizim yeniden toparlanmamız için bir fırsat olacak. Bu fırsatı kaçırmamak gerekiyor. Hepimiz üzerimize düşeni yapalım” ifadelerini kullandı.

EN HIZLISI SARA OLDU

Gabriel Sara, Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmalarında en yükse hıza ulaşan oyuncular arasında yer aldı. Brezilyalı yıldızın sürati 35.9 km’ye kadar ulaştı. İlk sırada 36.26 km ile AEK’dan Filipe Relvas, ikinci sırada ise 35.93 km ile Sporting’den Vagiannidis bulunurken, Sara haftayı 3. sırada tamamladı.