Okan Buruk'tan Osimhen ve Lang için sakatlık açıklaması: 'Hastaneye gidecek!'

Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 01:27

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool’a 4-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa’ya veda etti.

Mücadelenin ardından temsilcimizin teknik direktörü Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu. 

İşte Buruk'un açıklamaları;

LANG & OSIMHEN İÇİN SAKATLIK AÇIKLAMASI 

Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var.

"DÜNYANIN EN KÖTÜ HAKEMİ"

Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti.

"HİÇBİR ŞEY YOLUNDA GİTMEDİ"

Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız... Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekirken, iyisini yapamadık. 4 gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ona rağmen 4-0 bitti. Çok üzgünüm.

"TARAFTARIMIZDAN DA ÖZÜR DİLERİM"

Maçta asla 1-0'ı korumayı düşünmedik. Oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi. Taraftarımıza ümit verdik ama arkasını getiremedik. Yeni takımız, birçok oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede yeni oynuyor. Son 16'da oynayan oyuncu sayımız az. Oyuncularımız tebrik ederim mücadelesinden dolayı ama taraftarlarımızdan da özür dilerim.

