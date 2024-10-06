Okan Buruk'tan Osimhen ve Hakim Ziyech açıklaması: Yetiştiremedik

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşılaşması öncesi Victor Osimhen'in durumu hakkında açıklama yaptı.

Sıkışık bir fikstürden geçtiklerini söyleyen Okan Buruk, "22. gün 7. maçımıza çıkıyoruz. Kazanarak devam ediyorduk ama son 2 maçta berabere kaldık. Kalite ve gol sayısı olarak şu ana kadar iyi işler yaptık." diye konuştu.

Sakat oyuncuların durumu hakkında konuşan Okan Buruk, "Sakatlıklarımız var, iyileşenler var. Sallai dün antrenmana çıktı. 11'e başlayacak durumda değildi ama kadroya aldık en azından. Osimhen'i yetiştiremedik, riske etmek istemedik. Hakim Ziyech takımla antrenmana başladı ama bugün kadroda yok. Döndükten sonra bizimle olacak. Bir sonraki maça bizimle başlayacak. Milli takım arasına kazanarak girersek iyi olacak." dedi.

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Okan Buruk son olarak, "Bugün istekliyiz, konsantreyiz. İstediklerimizi sahada yapıp kazanmak istiyoruz. İyi oyunculara sahibiz. Maçın başı, devamı ve sonunu iyi oynamalıyız. Son iki maçtaki hatalarımızı yapmayarak kazanmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.