Okan Buruk’tan Osimhen ve Hakan Çalhanoğlu transferi açıklaması!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buruk’un açıklamaları şu şekilde oldu:

"Hakan Çalhanoğlu'nu herkes ister ve orta saha olarak Avrupa'da en değerli oyuncularından biri. 16 yaşından beri tanıyorum, biliyorum. Galatasaray sevgisi inanılmaz büyük. Şu anda oynadığı bir takım var ve takımının da büyük bir gelir beklentisi oluyor. O seviyede oyuncu gönderirseniz, aynı seviyede oyuncuya çok para verirsiniz. Inter'in de beklentisi normal.

Hakan Çalhanoğlu'nu herkes ister ama bütçe konusunda Osimhen konusu önem kazanıyor. Sonrasında hamleleri yapacağız. Hakan da Inter gibi bir takımın oyuncusu ve onlara da saygı duymak lazım. Bu tip oyuncuları almak önemli ama hem bütçemiz, hem de rakibin beklentileri ne olacak bilemiyoruz. Bu tip oyuncularda çok yüksek rakamlar çıkıyor. Bu konuda bir girişimimiz olmadı.

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OSIMHEN TRANSFERİ: İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA BİTER

Osimhen için Abdullah Kavukcu, İtalya'da. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Osimhen'in de bizimle devam etmek istemesi çok önemli. İnşallah bu transfer en kısa zamanda biter.

Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni bir arada götürmek kolay değil. Güçlü bir kadro ve değişik dizilimlere ihtiyaç olabilir. Rakibe göre bizim de dizilimlerimiz değişiyor. Hücum baskısını çok iyi yapıyoruz ve devam edeceğiz.

Şampiyonlar Ligi'ne uygun fizik kaliteli oyuncular tercih edeceğiz. Orayı da bilen isimler önemli. Transfer kolay değil. Çok önemli yıldızları takıma kazandırdık. Galatasaray'ın yükselişi devam ediyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımız için oyuncuları getirmek kolay oluyor.

Leroy Sane, Avrupa'da çok ses getirdi. Birçok oyuncuyla konuşuyoruz. Kulüpleriyle anlaşamıyoruz ama oyuncular burada oynamak istiyor. Galatasaray'ın marka değeri çok fazla. Tesisin kalitesi bile çok farklı."