Okan Buruk'tan Osimhen, transfer ve ayrılık açıklaması: 'Daha iyi kadro kuracağız!'

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Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve ardından Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5.

yıldızı takan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

51 yaşındaki tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BİR İLKE İMZA ATTIK"

"Bir ilke imza attık. Kupayı hep stadyumda alıyorduk. Bu kez Yenikapı'da aldık. TFF'ye teşekkür etmek istiyorum. Kupayı bize orada teslim etti. Muhteşem bir atmosfer vardı. İnanılmaz bir kalabalıktı.

Ayakta bekleyen, yağmurun altında bekleyenler vardı. Galatasaray'a olan sevginin, tutkunun ne demek olduğunu gösterdiler. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum."

"4 GÜNDE 2 KUPA KAZANDIK"

"25. şampiyonluk, 5. yıldız. Sezonun anlamı çok büyüktü. Sezonu iki kupayla kupattık. 4 günde 2 kupa kazandık."

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"AVRUPA'DA BAŞARI BEKLİYORDUK"

"Bu sene ligi zaten kazanmanız lazım. Lig lokomotif. Bir sonraki sene de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım var. Avrupa'da başarı bekliyorduk aslında. Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmek önemli hedefti. En çok eleştirildiğimiz ve hepimizin üzüldüğü Avrupa Ligi'nde final oynayabilecek takımken erken kaybettik. Türkiye Kupası şöyle biraz, başlangıçta daha az oynayan oyunculara yer verdik. Devamında Fenerbahçe deplasmanıyla başlayarak, o da tam BAY haftamıza denk geldi, sonra kazanmaya odaklandık. Oyuncularımızı oynatmak, gençleri oynatmak şansı bulduk. Bu yarış içerisinde kupayı da kazanmak ayrı bir mutluuluk verdi. İlk 2 sene Türkiye Kupası'nda başarılı olamamıştık."

"BİZİM YENDİĞİMİZ TAKIM AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI"

"Şu var hep içimde.... Avrupa... Son düzlükteki performansla, Avrupa Ligi'ne girseydik en büyük adaylardan biri olabilirdik. Tottenham'ın kazanması da... Bizim yendiğimiz takım aldı, gurur duyuyorsunuz kendinizle. Onları inanılmaz zor duruma düşürdük. Bir yandan üzülüyorsunuz, biz de olabilirdik. En önemli eleştirilerden biri Avrupa'da daha ileri gidebilirdik."

"NİYETİMİZ GELECEK SEZON BAŞARI"

"Şanssız maçlar oynadık Avrupa'da. Dinamo Kiev maçı... İlk 8'e kalsak her şey farklı olabilirdi. Niyetimiz, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Tabii burada kadro planlamanız önemli."

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"BU SENE DAHA İYİ KADRO YAPACAĞIZ"

"Kadroyu bu sene daha iyi yapmamız lazım. Önceki senelere göre daha çok tecrübelendik. Bu sene daha iyi kadro yapacağız."

"HEDEFİMİZİ HİÇ KAYBETMEDİK"

"Buraya geliş başarımızın en ana sebebi, çok fazla kazanan takım olduğumuz için puan farkı oluştu, artırdık. Biz 6 puan öndeyken bile bir şey havası vardı, Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Ben, takımım, başkanım, yöneticilerimiz bir aradaydık. Nisan ve mayıs aylarında bu birlikteliği ne kadar gösterirsek o kadar yukarı çıktık. Hepimiz içinde son iki senenin şampiyonu olmanın özgüveni vardı. İki senedir hangi yoldan geçiyorsak benzer yoldan geçtik. Rakibimiz Fenerbahçe, biz öndeyiz, puan farkı var. Oyunculara 'yine biz kazanacağız' dedim. Kazanma, galibiyet hedefimizi hiç kaybetmedik. İki takımın da inişleri çıkışları oluyor."

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"ŞU ANDA KONUŞULAN ŞEY, GALATASARAY'IN BAŞARISI"

"Devre arası çok transfer yaptık. Adaptasyon, onların bizi tanıması süre aldı. Ligin sonunu net şekilde bitirdik. Bu kadar net bitirmesek, oyun, skor, puan farkı olarak yine başka şeylerin konuşulması şansı verebilirdik. Galatasaray'ın kalitesi, oyun gücü, saha içi ve dışı birlikteliği... Sadece şu anda konuşulan şey, Galatasaray'ın başarısı ve sempatik tarafı. Çok sempatik bitirdik ligi."

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

"Üst üste 4. şampiyonluk... 2026'da 26. şampiyonluk yeni mottomuz. Şampiyonluk için kadromuzu korumak, kadro yapımızı doğru yapmak... Yine çok zorlu yapmak. Zorlu rakipler olacak. En yakın takipçimiz Fenerbahçe olmak üzere tüm rakiplerimize saygı duyuyorum. Beşiktaş geride kaldı ama iki derbi birden kazandı."

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LEROY SANE - BERNARDO SILVA İDDİALARI

"Çok konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım, gelecek oyuncuyu çok cezbediyor. Birincisi bunu bekledik. Görüşmeler yapıyoruz. Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. Raporlar dahilinde kendi görüşmelerimizle birleştiriyoruz. Çalışmalara başladık. Transfer döneminde isim konuşmak doğru olmaz. Ne kadar isimleri gizli tutarsak maddi ve işin bitmesi anlamında önemli oluyor."

"MUSLERA VE MERTENS AYRILACAK"

"Muslera ve Mertens veda ediyor. Yerlerini doldurmak kolay değil. Futbolun üzücü tarafı bu, ayrılıklar olabiliyor. Kimse yaşamak istemiyor ama bu var. Onların yerine önemli transferler yapmamız gerekecek. Çalışmalarımız sürüyor."

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"TOP OSİMHEN'DE!"

"Osimhen'in geliş sürecinde insanlar inanamadı. Ben de ilk konuştuğumuzda ona 'Gerçekten, kesinlikle geliyor musun?' demiştim. Direkt olarak 'Galatasaray'ı takip ediyorum, seviyorum, o tutkuyu yaşamak istiyorum' cevabı verdi. Ben de hiç tereddüt etmedim. Osimhen adı geldiği anda, kendi kafamda 'Sistemi değiştiririm, ikili oynatırım' dedim. Bir gün düşünmedim. İki dakika sonra tamam dedim. Böyle bir fırsat verken... Teknik adam olarak şey diyebilrsiniz, elimizde Icardi, Batshuayi var, kim oynayacak diyebilirsiniz. Başkanımıza konuyu açınca da, Abdullah Kavukcu'nun evindeydik, başkanımız 'Tamam' dedi. Bu çok önemliydi, değerliydi. Şimdi de onu almak bizim için değerli. Önemli teklifler var. Buradaki enerjisini gördükten sonra, hem kendisi hem ailesi, bence Osimhen'i Galatasaray'da oynamaya ikna edecek çok şey var. Bu işin maddi kısmı da var. Yönetimizin ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Top Osimhen'de. Bunun benzerini Mauro Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimiz olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle."

"BARIŞ ALPER'İN TALİPLERİ ÇOK FAZLA"

"Hiçbir futbolcumuzu satmayı düşünmüyoruz ama futbol bu. Özellikle Türk oyuncularımız arasında vermek istediğimiz biri yok. Barış Alper için talipler çok fazla. Yunus'un performansı çok değerliydi. Abdülkerim, Eren aynı şekilde. Bizim önceliğimiz kadroyu korumak."

"BİR KALECİ GELECEK, GÜNAY İLE YARIŞACAK"

"Günay'ı ikinci kaleci olarak görmüyorum. Kimi alsak yarışta olacak. Kupada hep devam ettik onunla. Avrupa'da oynadı. Ligde oynadı. Oynadığında ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Bir kaleci gelecek, Günay ile yarışacak. Kim daha iyiyse o oynayacak."

"MOURINHO'NUN GELMESİ TÜRK FUTBOLU İÇİN KAZANÇ OLMADI"

"Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'deki herkes için pozitif bir şeydi, öyle gözüküyordu en baştaki resimde. Türkiye Ligi'ne ilginin artacağı düşünülüyordu ama maalesef hep negatif anlamda kullandı kendisi. Ülkeyi, Türk futbolunu kötüledi. Hep olumsuz üzerinden gitti. Şu an baktığımda ilk günkü şeyleri söyleyemiyorum. Kendi imajını zedeleyen birinin ekstra çabası ortaya çıktı. Saygı duyuyorum, herkesin bir stili tarzı var. Bunlar ilk defa Türkiye'de yaşanmadı. İtalya'da, İspanya'da da, İngiltere'de de bunlar yaşandı. O yüzden buna alışık ve adapte olmanız lazım. Biz o yüzden çok rahat hareket ettik. Hiç dikkate almadık. Yine aynı saygım devam ediyor aslında, çok önemli bir teknik direktör, çok başarılı olmuş bir teknik direktör. Bu senenin kazananı Galatasaray"

"BİRİNCİ AMACIM GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUKLARA DEVAM ETMEK"

"Başarılı oldukça, kazandıkça ilgilenen kulüp sayısı artıyor. Bu ilgiyi size aktarabiliyorlar. Benim Galatasaray ile sözleşmem var, yanında gönül bağım var. Galatasaray bu kadar iyi giderken aklımdan 'Burada bırakayım, en yüksekte bırakayım, gideyim Avrupa'da çalışayım' geçmiyor. Onun yanında bunu kullanmak içimden gelmiyor. 'Beni çok istiyorlar ama burada kaldım'ı kullanmıyorum. Avrupa'da Galatasaray seviyesinde çok takım yok. İtalya'da kaç takım Galatasaray seviyesinde? Premier Lig farklı bir lig, bütçeler, yapı. Diğer liglere bakınca Galatasaray seviyesinde takım çok az. Buradaki atmosferi, tutkuyu... Galatasaray altyapısından yetiştim ben. Burada yaşadıklarımı duygusal olarak hiçbir yerde bulamam, bulamayacağım da... Galatasaray'ın başarılarıyla bunu devam ettirmek, Avrupa'da başarıyı yakalamak. En büyük hedefim bu. Yurt dışı; ileride bilemem. Birinci amacım Galatasaray'da şampiyonluklara devam etmek."