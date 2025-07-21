Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: 'Transfer kısa süre içinde sonuçlanacak!'

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"OYUNCU SAYIMIZ BİRAZ FAZLA"

"Çok güzel bir yerdeyiz. Kısa, 4 günlük bir kamp dönemi geçireceğiz. Kendi tesisimizde önemli hazırlık yaptık, yeni tesisimiz çalışmak için çok iyi. Hava şartları aynıydı. Bu anlamda iyi hazırlandık. Ümraniye ve Wacker ile oynadık. Milli takımdan gelen grup vardı, bir de daha geç katılan Morata ve Davinson var. Bunları maçlarda kullanmadık. Bir sonraki maçlarda kullanmayı düşünüyoruz. Her şey iyi gidiyor. Oyuncu sayımız biraz fazla. Genç oyuncularla birlikte çok yüksek sayıyla devam ediyoruz. Bizden ayrılacaklar da bizle beraber. Organizasyondan çok mutluyuz."

"OSIMHEN TRANSFERİNDE SONA YAKLAŞTIK"

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"Osimhen transferinde her şey olumlu. Sona doğru yaklaşıyoruz. Kısa bir süre içeresinde bunun olumlu sonuçlanacağını umuyoruz. Bütün transfer durumumuz Osimhen ile alakalıydı. Önemli bir bütçe ayrıldı. O bittikten sonra nereye ne yapabiliriz diye bakıyoruz."

"ELİMİZDEN OYUNCU ÇIKARTMAMIZ GEREKECEK"

"Tüm transfer durumumuz Osimhen ile alakalıydı. Orada önemli bir bütçe var. Bu bütçeden sonra nereye, ne kullanabileceğiz. Onu bekledik, ondan sonra diğer transferlerle ilgili düşüncemiz belli olacak. Önceliğimiz Osimhen ve kaleci.

Sonrasında elimizden oyuncu çıkartmamız gerekecek. Düşündüğümüz transferler olacak. Lig başladıktan sonra da transferde aksiyonlarımız olacak. Planlamamızı yapıyoruz. Elimizdeki oyuncuları da değerlendireceğiz."

"ICARDI TAKIMI OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR"

"Icardi yavaş yavaş toplu çalışmalara başladı. Joker olarak antrenmanlarda kullanıyoruz. İstekli ve motive. Takım kaptanı olması, yaklaşımı, pozitif tavırları takımımızı da olumlu yönde etkiliyor. Antrenman kalitesi, toplu yaptığı antrenmanlar, kalitesini de net şekilde gösterdi. İyi gidiyor. Biraz tabii ki bir süre lazım. Onu hazırlamak gerekiyor. Hazırlıkları en iyi şekilde yapıyoruz. İlk antrenmanlarda, toplu oyunlarda iyi döndü. Fiziksel olarak geliştirmemiz gerekiyor."

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"AHMETCAN KAPLAN'LA İLGİLİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

"Şu anda Ahmetcan Kaplan'la ilgili bir düşüncemiz yok. Elimizde Arda, Metehan gibi iki tane çok gerçekten ileriye dönük hizmet edebilecek oyuncular var. O bölgede bir takviye yaparsak, özellikle elimizdeki oyunculardan da çıkmamız gerekiyor. Satış ve kiralama yapabilirsek... Bir değişiklik olursa, onlar gibi bir oyuncu daha kadromuza katmayı düşünebiliriz."

"STOPER ALMAK İSTERİZ"

"Stoper olarak iki sezondur yükümüzü Abdülkerim ve Davinson çekti. Nelsson'un da önemli katkıları oldu. Davinson ve Abdülkerim ile birlikte çok iyi bir şekilde Galatasaray'a katkı sağlayacak oyuncu almak isteriz."

"ZANIOLO BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

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"Zaniolo yetenekli bir oyuncu. Hazırlık döneminde görmek istiyoruz. İyi çalışıyor, pozitif gidiyor her şey. Maçtan sonra ağrısı oldu, doktorumuz değerlendirecek. 1-2 gün içinde belli olur. Hazırlık maçlarında bence oyun anlayışı, disiplin anlamında iyi mesajlar verdi hepimize. Bizim için önemli bir oyuncu."

BARIŞ ALPER YILMAZ AYRILACAK MI?

"Barış ile ilgili bize ulaşan bir teklif yok. Barış'tan memnunuz. İyi hazırlanıyor, kampı iyi geçiriyor. Şampiyonlar Ligi de var. Onlar için de önemli bir organizasyon. Merakla oyuncularımızın Şampiyonlar Ligi'nde gösterecekleri, Barış ve Türk oyuncular dahil, onu bekliyoruz. Şu an başka düşüncemiz yok."

YABANCI PLANLAMASI

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"Ağustos'ta kadromuzu netleştireceğiz. 12+2 olacak. Kararlar olacak. Gidişata göre bakmamız gerekiyor."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İYİ İŞLER YAPABİLECEK BİR KADROMUZ OLACAĞINA İNANIYORUM"

"İki sene önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Çok önemli bir tat kaldı orada. Bayern Münih ve Manchester United maçlarına bakınca, iyi takımlara karşı iyi işler yaptık. Daha tecrübeliyiz. Daha net bir kadromuz olacak Şampiyonlar Ligi'ne başladığımızda. Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara gitmek ilk hedefimiz. İlk 8'in, ilk 16'nın, ilk 24'ün içerisine girmek üst tura çıkabilmek ilk hedefimiz. İleriye dönük doğru yapılanma ile Şampiyonlar Ligi'ne önem veriyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapabilecek bir kadromuz olacağına inanıyorum. Başkanımız ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum, çok büyük emek sarf ediyorlar. Takımla birlikte buna layık olacağız. 3 senedir bunu yapıyoruz. Bu sene Avrupa'da da daha büyük hedef koyup yukarı gitmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun Türkiye'de de şampiyon olmak çok değerli. Sizi Avrupa'ya taşıyor."

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