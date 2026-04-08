Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi! Fenerbahçe maçından önce dönüşü açıkladı

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4'e çıkarmasının ardından teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk yaptığı konuşmada, Liverpool maçında sakatlanan ve daha sonra ameliyat olan Osimhen'e ilişkin konuştu.

Nijeryalı futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı ve Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı bilinirken, konuya ilişkin Okan Buruk'ten müjdeli haber geldi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINA YETİŞEBİLİR

Okan Buruk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız."

Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile Süper Lig maçı oynayacak. Ardından 22 Nisan Çarşamba, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.