×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi! Fenerbahçe maçından önce dönüşü açıkladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 23:45

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in sahalara dönüşüne ilişkin sürpriz bir açıklamada bulundu.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4'e çıkarmasının ardından teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk yaptığı konuşmada, Liverpool maçında sakatlanan ve daha sonra ameliyat olan Osimhen'e ilişkin konuştu.

Nijeryalı futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı ve Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı bilinirken, konuya ilişkin Okan Buruk'ten müjdeli haber geldi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINA YETİŞEBİLİR

Okan Buruk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa  kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma  durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız."

Haberin Devamı

Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile Süper Lig maçı oynayacak. Ardından 22 Nisan Çarşamba, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

