Okan Buruk'tan o soruya tepki: Real Madrid’i ya da Manchester City’yi tutun o zaman

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında hem gündemi değerlendirdi hem de bugünkü karşılaşmadan beklentilerini anlattı. Açıklamaları sırasında çarpıcı ifadeler kullanan Buruk, “Son dönemdeki final maçlarında alınan skorlar ve oyun kimseyi tatmin etmedi. Planlamalarınızda değişiklik olacak mı? Üzerinizde baskı, gerginlik hissediyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıtta şöyle dedi:

17 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDIK

“Vallahi ne diyeyim. Ruh halimi de açıkladınız, başarısızlığımı da açıkladınız! Diyecek pek bir şey yok. 17 maç üst üste kazanan, son 2 sene Süper Lig’de üst üste şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’ne giden bir takıma başarısız diyorsanız Manchester City’i veya Real Madrid’i tutmanız lazım.”

HER FUTBOLCUMUZ KAPTANDIR

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Kerem Aktürkoğlu’nun kaptanlıktan alınması sonrası yaşanan polemik için, “Kadromuz netleştiğinde kaptanlık için kararımızı vereceğiz. Galatasaray’ın her futbolcusu kaptandır” değerlendirmesini yapan Buruk sosyal medyada çok fazla yalan haber dolaştığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

GALATASARAY’I RAHAT BIRAKIN

“Galatasaray’ın karıştırılmak istendiğini biliyoruz. Galatasaray takımı rahat bırakılsın. Şampiyon olunca övgü varsa eleştiri de bu işin içinde. Hatalar yapıyoruz, önemli olan hatalardan ders almamız. Sonuçta Galatasaray çok iyi çalışıyor. Biraz rahat bırakılmak istiyoruz.”