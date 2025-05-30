Okan Buruk'tan Muslera ve Mertens'e duygusal veda!

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Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takıma veda eden Muslera ve Mertens hakkında duygusal sözler sarf etti.

"MUHTEŞEM BİR VEDA OLDU"

Karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenleyen Galatasaray'da okan Buruk, "2 haftadır gözümüz yaşlı. Muhteşem bir veda oldu. Galatasaray taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Onları çok güzel bir şekilde uğurladılar. Mertens'e ve Muslera'ya binlerce kez teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.