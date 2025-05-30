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Okan Buruk'tan Muslera ve Mertens'e duygusal veda!

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#Okan Buruk#Dries Mertens#Fernando Muslera
Okan Buruktan Muslera ve Mertense duygusal veda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 23:50

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazandıkları Başakşehir maçının ardından son maçına çıkan Dries Mertens ve Fernando Muslera hakkında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takıma veda eden Muslera ve Mertens hakkında duygusal sözler sarf etti.

"MUHTEŞEM BİR VEDA OLDU"

Karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenleyen Galatasaray'da okan Buruk, "2 haftadır gözümüz yaşlı. Muhteşem bir veda oldu. Galatasaray taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Onları çok güzel bir şekilde uğurladılar. Mertens'e ve Muslera'ya binlerce kez teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#Okan Buruk#Dries Mertens#Fernando Muslera

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