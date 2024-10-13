Okan Buruk'tan Muslera için ayrılık açıklaması: Ülkesine dönmek istiyor

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Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, TV100'de birçok konuda açıklamalar yaparken Fernando Muslera'nın geleceğine dair önemli ifadeler kullandı.

"MUSLERA DÖNMEK İSTİYOR"

Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönme niyeti olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder. Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar verip bir kaleci bulacaksınız. Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini... Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci." diye konuştu.

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"LIVAKOVIC'E KAÇ MİLYON EURO VERİLDİ?"

İyi kaleci bulmanın zorluğuna dikkat çeken Okan Buruk, "Gerçekten iyi bir kaleci bulmak kolay değil. Fenerbahçe, 10 milyon Euro mu verdi Livakovic'e, 8-9 mu? İyi para veriyorsun iyi kaleci için, bilemiyorsun da sana ne kadar adapte olacak. Şu an kaleci için herhangi bir transfer çalışmamız yok. Muslera bıraksa da kalsın isteriz ama onun amacı ülkesine dönmek. Ailesi orada. Çocuklar büyüyor, uzak kalınca özlem artıyor." dedi.