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Okan Buruk'tan Murat Sancak'a yanıt: 'İddiası tamamen gerçek dışıdır!'

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#Okan Buruk#Galatasaray#Murat Sancak
Okan Buruktan Murat Sancaka yanıt: İddiası tamamen gerçek dışıdır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 21:36

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 'Beni konuşturmasın. Yusuf Barasi'ye küfür etme cesaretini nereden buluyor?' diyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a cevap verdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sözlerine yanıt verdi.

MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray maçında takımını sahadan çeken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yönelik, " Beni konuşturmasın. Yusuf Barasi'ye küfür etme cesaretini nereden buluyor?" sözlerini sarf etmişti.

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OKAN BURUK'TAN YANIT

Bu açıklamanın ardından Okan Buruk'tan yanıt geldi. Murat Sancak'ın sözlerini yalanlayan Buruk, "Murat Sancak’ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

 

 

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#Okan Buruk#Galatasaray#Murat Sancak

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