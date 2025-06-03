Okan Buruk'tan Mourinho ve Fenerbahçe itirafı: 'Bizi geçeceklerini hiç düşünmedim!'

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Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak 5. yıldızı takan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, beIN SPORTS'a açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"F.BAHÇE BİZİ GEÇECEK DİYE HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

"İlk şampiyonlukla üçüncü şampiyonluğu benzetiyorum. Hepsinde önde gittik. Puan farkına baktığımızda bu sene en kolay gitti gibi gözüküyor ama psikolojik olarak bu sene en zor seneydi. Geçen sene de 102-99 birbirine yakın. Psikolojik anlamda, Galatasaray taraftarının da psikolojisini katıyorum. Fenerbahçe bizi geçecek diye hiç düşünmedim. Finalleri iyi yaptık. Bu sene zordu, zaman zaman zorlandık ama en sona baktığımızda daha kolay geçti."

"TRANSFER DÖNEMİNDE YIPRANIYORUM"

"Kimse hatırlamıyordur belki ama hazırlık maçlarımız da çok kötüydü bizim. 5-2 de biz hazırlık maçı kaybettik biz. Tabii o dönemler benim için çok dönemli değil aslında hazırlık maçı adı üstünde. Kış transfer dönemi de zor geçti. Transfer döneminde yıpranıyorum. Hem takımı hazırlayacağım, hem transfer yapacağım hem oyuncu seyredeceğim... Birçok şeyi aynı anda yapınca bazen normalden iki katı yoruluyorsunuz."

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MOURINHO SÖZLERİ

"Mourinho geldi. Fenerbahçe önemli transferler yaptı. Bu sene daha zor geçecek dediniz mi?"

"Tam tersini düşündüm. İyi gitmiş bir takım vardı. 99 puan toplamış bir takımın hoca değiştirmesinden dolayı tam tersini düşündüm. İsim olarak bakmadım. Jose Mourinho formda değildi zaten.

Fenerbahçe'nin 3-4-3'e yakın bir sistemle oynaması işimizi çok kolaylaştırdı. Ben de buna karşılık 4-3-3 benzeri bir sistemle onlara karşılık verdim."

"CUESTA İLE İLGİLİ KARAR VERMEK ZORUNDAYIZ"

"Cuesta ile ilgili bir karar vermek zorundayız. Önümüzdeki yılla ilgili. Transfer yapacaksak karar vermek zorundayız. Metehan önemli de bir karakter takım için."

"BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIR DEĞİLDİK"

"Beşiktaş maçı mental ve fiziki olarak hazır olmadığımız bir maçtı ancak 5-0 yenilmeyi beklemiyordum. 10 kişi kaldıktan sonra birçok sorun yaşadık. Bir ara oyuncularla iletişim sorunu yaşadığımız zaman da oldu."

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

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"Kerem'in ayrılmak istemesi, Avrupa'da listeler için son gündü. Kerem'in çok gitmek istemesi, ben çok ayrılmasından yana değildim ama o kadar çok istedi ki, kalırsa bir şey vermeyeceğini görüyordunuz. Biz de gitmesine izin verdik. Önemli bir parçaydı bizim için."

"BÜYÜK TAKIMLAR İÇİN BEK ÖNEMLİ"

"Hep bek transferi yaptınız, çok önemli isimler de geldi..."

"Kim beddua etti diyorlar ya hani (Gülerek). Sallai çok iyi oynadı bence. Bek olarak bitirdi sezonu bence çok iyiydi. Defansif anlamda iyiydi. Hakimi'yi gördük Şampiyonlar Ligi finalinde. Bekin ne kadar önemli olduğunu belki de orada gördük. Bir ara sol açıkta baskı yapıyordu. Dembele onun yerine kalmıştı. Büyük takımlar için bek önemli."

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ICARDI HAKKINDA

"Icardi geri dönecek. İnsanlar onu koşmuyor gibi görüyordu ama o ve Mertens'le hücum baskılarımız en iyisiydi."

"BARIŞ ALPER'E TEKLİF GELİRSE..."

"Barış Alper'le devre arasında ciddi şekilde ilgilenenler oldu. Onun kalmasını istedik. O da sağ olsun, hiç uzatmadı. Menajeri ile birlikte 'Biz Galatasaray oyuncusuyuz' dediler. Barış'a teklif gelirse kulüp karar verecektir ama 'Biz Barış'ı satmak istiyoruz' diye bir şeyimiz yok. İlla satacağız diye bir şeyimiz yok."