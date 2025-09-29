Okan Buruk'tan Mourinho ve 'burun sıkma' açıklaması: 'Biraz abarttım! Ondan daha iyiydim'

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Liverpool maçı öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Mourinho'dan Süper Lig'e, Şampiyonlar Ligi'nden hedeflerine kadar açıklamalarda bulanan Okan Buruk'un The Athletic'e verdiği röportaj şu şekilde:

'DÜŞERKEN BİRAZ ABARTTIM, ONDAN BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM'

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho ile arasında yaşanan 'burun sıkma' olayına dair gelen soruya Buruk, “Bir oyuncu gibiydim, yere düştüm. Biraz abarttım. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle el sıkışıyordum, diğer tarafa geçip galibiyetimizi kutluyordum, o da bana geldi. Normalde maçtan sonra tokalaşmak için görüşürdük." cevabını verdi.

'SAHA DIŞINDA DA OYNAMAK İSTİYOR'

"Çok zordu. Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığında çok konuşmaya başladı. Onun tarzını biliyoruz. Sadece saha içinde oynamıyor. Saha dışında da oynamak istiyor. Birçok şey denedi, ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim. Ona karşı şampiyonluk kazandık. Onları kendi sahalarında iki kez yendik. Bu yıl maalesef burada olmayacak. Onunla iki maç daha oynamayı bekliyorduk."

'TARZINI HİÇ DEĞİŞTİRMEDİ'

“Eskisi gibi odaklanamıyor. Eskisi gibi futbolu düşünmüyor. Teknik direktör olarak tarzını hiç değiştirmedi. Çok önemli bir karakter, çok önemli bir karizması var, ama futbol açısından her yıl kendimizi geliştirmeliyiz. Belki de onun sorunu, teknik direktör olarak kendini geliştirmemiş olmasıdır.”

'GALATASARAY ASLA YETER DEMEZ'

“Biz Galatasaray'ız: tüm maçları kazanmak zorundayız. Geçen yıl, iki maç kala şampiyon olduk, ancak o iki maçı final maçı gibi oynadık. Galatasaray asla ‘yeter’ demez.”

'UMARIM AVRUPA'DA DA BİR ŞEYLER BAŞARABİLİRİZ'

“O yıllarda dört yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu kazandık, ardından UEFA Kupası'nı kazandık. Bu yıl da aynı senaryo var: Dördüncü yılda, üst üste dördüncü şampiyonluğu kazanabiliriz ve umarım Avrupa'da da bir şeyler başarabiliriz. Bunlar bizim hayallerimiz. Bu yılki büyük hedefimiz bu.”

'HEM BENİM KARİYERİM HEM DE GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

“Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak, hem benim kariyerim hem de Galatasaray için çok önemli. Türkiye dışında çalışmak istiyorum. Premier Lig, teknik direktörler için çok önemli, büyük bir rekabet ve büyük bir meydan okuma.

'DAHA FAZLA REKOR KIRACAĞIMIZI UMUYORUM'

“Ama en önemli şey Galatasaray'ın teknik direktörü olmak, şampiyonluklar kazanmak. 11 yaşındayken Galatasaray altyapısına katıldım ve şimdi 51 yaşındayım, Galatasaray'ı çalıştırıyorum. Burada olmak büyük bir onur. Bu benim takımım. Böyle devam edersem, daha fazla rekor kıracağımızı umuyorum.”