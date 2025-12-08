Okan Buruk'tan Monaco öncesi 'kadro' itirafı: 'Galatasaray'daki en zorlandığım günler'

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Üst üste maçlar oynuyoruz, aynı oyuncularla oynuyoruz. Çok fazla seçeneğimiz de kalmadı. Bizim için zorlu bir fikstür ama her şey iyi gidiyor. Fenerbahçe'den 3, Trabzonspor'dan 2 puan öndeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde nereye gideceğimizi Monaco maçı belirleyecek. Çok önemli bir maça çıkacağız. Oyuncularıma çok güveniyorum.

SÜPER KUPA YORUMU

Monaco'nun stadında kazandığımız kupa Türk halkının ve Galatasaray taraftarının hafızalarında. İnşallah 2000 yılında olduğu gibi yine mutlu bir akşam yaşarız.

KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ

Her maçın ayrı bir hikayesi var. Kötü başladık ama üç maç kazandık. Sonra farklı farklı cezalar aldık. Milli aradan sonra eksikler oldu. Çok değerli oyuncularımız eksildi. Monaco maçını kazanmak için sahaya çıkacağız. Deplasmanda aldığınız her puan çok önemli. Kazanmaktan başka düşüncemiz olmayacak.

POZİSYON BİLE VERMEDİLER

Monaco'da teknik direktör değişikliği yaşandı ve sonra hep 3'lü oynadılar. Son maçlarda 4'lü savunmaya geçtiler. Bir arayış var. PSG maçında 10 kişi ile bile pozisyon vermediler. Pafos maçında pozisyon ve oyun üstünlüğünü verdiler. Her maç farklı performansları var ama iyi oyuncuları bulunuyor. Savunma ve orta saha merkezde bir takım değişiklikler oldu. Bize karşı Balogun oynarsa, tam kadro gibi olacaklar. Analizlerimizi yaptık, Monaco'nun ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Burada olacak taraftarlarımızla elimizden geleni yapacağız.

JAKOBS'UN DURUMU

Singo'yu iki bölgede kullanıyoruz. Jakobs da Eren Elmalı'nın ceza almasının ardından tek oyuncumuzdu. Ancak milli takımda sakatlandı. Zorlanıyoruz ama Jakobs kadroda olacak. Son durumuna maç öncesi bakacağız.

EN ZORLANDIĞIM GÜNLER

Son maçlarda çaresiz kaldığım yerler oluyor. Bu maç öncesi savunma hattında tamamen çaresizim. Lemina, Arda yok. Savunma merkezine bir şey olursa diye hep düşünüyoruz. Zorlandığım bir dönem. Belki Galatasaray'daki en zorlandığım günler... Bazı bölgelerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok. Bu durum ikinci yarıları etkiliyor. Dört günde bir, aynı oyuncularla oynuyoruz. Dinlendirmemiz gereken oyuncuları dinlendiremiyoruz. Sakat sakat oynatıyoruz. Birçok oyuncunun performansı etkileniyor. Jakobs'u idmanda denedik ama %100 hazır değil. Sakat sakat oynatmak durumunda da kalabiliyoruz. İnsanlar eleştiriyor ama oyuncuları, benim korumam gerekiyor. Bu riskleri alıyoruz, mecbur kalıyoruz. Yunus Akgün ağrılarla oyuna girdi. Jakobs aynı, Berkan tam iyileşmedi ama kadroya aldık ve ağrılarla oynuyor. Bu dönem bunu yapmak zorundayız ve bu da performansımızı etkiliyor.