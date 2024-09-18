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Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması! Derbide yer alacak mı?

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruktan Mauro Icardi açıklaması Derbide yer alacak mı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 07:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kadıköy’deki hedeflerini şöyle açıkladı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cumartesi günkü Fenerbahçe derbisine 3 puan için çıkacaklarını söyledi. Öncelikle centilmence bir derbi olmasını dilediğini ifade eden Buruk, “Derbi heyecanını fikstür çekildiğinde yaşamaya başlıyorsunuz. Buradaki isteğimiz, hepimiz için kavgasız, dövüşsüz ve futbol kalitesinin yüksek olduğu bir derbi olması. Kazanmak için gideceğiz. Rakibimizin de aynı istek ve tutkuyla sahada olacağını biliyoruz. Sakin kalmalı ve oyuna odaklanmalıyız” dedi.

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BİR ÖNCEKİ MAÇTAN DAHA ÜRETKENDİK

Okan Buruk, 3-1 kazandıkları Gaziantep maçında, 3 gün önce 5-0 kazandıkları Rizespor karşılaşmasından daha iyi oynadıklarını belirterek, “Kazanıp liderliği ele geçirmek istiyorduk. Maçın ilk yarısı bir önceki maçın benzeri oldu. Üretkenlik anlamında bir önceki maçın üstündeydik. İkinci yarıda tempomuz biraz düştü. Hücum anlamında çok fazla seçeneğimiz yoktu. Genel olarak oyundan memnunum” diye konuştu.

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İCARDİ KESİN OLARAK DERBİDE YOK

Sakatlığı devam eden Mauro Icardi’nin son durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, “Tedavisi devam ediyor. Oynaması için bir hafta 10 gün süre gerek. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak” ifadelerini kullandı. Buruk, dün gol atan Yunus Akgün için de “Oynadıkça daha da üstüne koyacağına inandığım çok yetenekli oyuncu. Attığı gol onun için güven olacak” derken Berkan ve Kerem’den de övgüyle bahsetti.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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