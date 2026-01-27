Okan Buruk'tan Manchester City maçı öncesi galibiyetin şifresi: 'Meydan okuyabiliriz, dikkatli ve tecrübeliyiz!'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında yarın (Çarşamba) deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Etihad'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Buruk'un açıklamaları;

"KAZANIP İLK 16'YA GİRMEK İSTİYORUZ"

"İki takımın da hedefleri var. Biz kendi hedeflerimizi düşüneceğiz. Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Çok güzel bir stat, İlkay Gündoğan da uzun yıllar burada oynadı. Hep kazanmaya, başarıya odaklı bir takımla mücadele edeceğiz. Son bir ay City için iyi geçmedi ama Wolves galibiyeti onlar için moral olacaktır."

"YUNUS AKGÜN'ÜN İDMANA ÇIKMADI"

"Belli bölgelerde eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Biz de kadro olarak toparlandık. Yunus Akgün hastalığı nedeniyle idmana çıkmadı. Ufak tefek ağrıları vardı. Barış Alper Yılmaz'ı idmanda kullandık. Lucas Torreira sakatlık geçirmişti, idmanda bir bölümde yer aldı. Wilfired Singo'yu kadroya aldık."

"DAHA DİKKATLİ VE DAHA TECRÜBELİYİZ"

"Eintracht Frankfurt maçı şanssız bir maçtı, 4 golü biz hazırladık! İlk yarıda çok üstün oynadık, bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Son maçlarda konsantrasyonumuz daha yüksek, böyle de olmak zorunda. Artık daha dikkatli ve daha tecrübeliyiz."

"BERABER SAVUNMALIYIZ"

"City'ye karşı katı savunma değil ama beraber savunma yapmalıyız. Galatasaray her zaman topu rakibe vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu deneyeceğiz. İyi bir takım olursak bu meydan okumayı yapabiliriz. Beraber hareket etmek çok önemli. Özellikle rakibimizin son 1 ayda kaybettiği maçlara bakınca beraber hareket eden ve City'nin yaptığı hataları iyi değerlendiren takımlar başarıya ulaştı. Manchester City savunma anlamında çok zorlanıyor, bunu gördük."

"BURADA RAKİP SEÇMEK YOK"

"Bu seviyede takımlar arasında fark görmüyorum. Takımların dönemsel formu çok önemli. Biz de bunu yaşadık, City de yaşıyor. Rakip seçmek gibi bir durum yok. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, başa baş oynayacak güçteyiz. Herkes çok iyi olduğu için ilk 24'ün içerisinde olacak."