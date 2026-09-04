Okan Buruk'tan maç sonu Victor Osimhen açıklaması!

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Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Hakem performansını nasıl buldunuz? Tüm Türkiye'ye bunu sormalıyız. Bu kadar herkesin rahatsız olduğu bir hakem performansı olabilir mi? Bence hakem performansını da konuşmak lazım.

BURADA KAZANMAK ÖNEMLİ

Maça iyi başladık. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıda Osimhen ve Lemina'nın çıkmasıyla... Yine iyi işler yaptık ama ilk yarıdaki oyunumuzu kaybettik. Gole yaklaştık. Oyunun devamında hamlelerimiz önemliydi. Leao'yu kullanmak istiyoruz demiştim. Son 20 dakika o girdikten sonra olumlu işler oldu. Maçı kazanarak bitirdik. Burada kazanmak önemli. İyi bir takıma karşı oynadık. Burası zor bir deplasman. İyi bir hocaları var. İyi bir kadroları var. Onlar da maçın içinde büyük tehlike yarattılar. Kazanan biz olduk. Mutluyuz. Liderliğimizi sürdürüyoruz.

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PENALTI BASİT OLDU

Yediğimiz goller var. Penaltı olarak görmedim, çok basit oldu. Onu saymıyorum ama onun dışında verdiğimiz pozisyonlar vardı. Defansif performansımızı geliştirmeliyiz. Duran toplarda hem Osimhen'i hem de Lemina'yı kaybettik. Burada da duran topta diziliş hatası yaptık. Final olarak kazandık ama defansif olarak... İlk 45 dakikada oyunu daha yukarıya çekmemiz gerekiyor.

OSIMHEN VE LEMINA AÇIKLAMASI

Lemina'nın dün antrenmanda hafif bir kasık ağrısı vardı. Osimhen de bugün hissetti. Bunları görmek gerekiyor. MR'ları çekmek gerekiyor. İnşallah önemli bir şey yoktur. İnşallah onları Şampiyonlar Ligi maçına yetiştiririz.