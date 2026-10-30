Okan Buruk'tan maç sonu itirafı: 'Kolay kazanmamızı sağladı'

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Süper Lig'de Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Her kazanılan galibiyet, bir sonraki maça öz güven yaratıyor. Fenerbahçe, Lille maçlarını kazandık ama Konyaspor maçı kolay geçecek diye oyuncuların bir düşüncesi yoktu. Duran top, erken gol... Kolay kazanmamızı sağladı. Konyaspor'un da yarattığı şanslar vardı. İkinci yarı çok daha üstün ve rahat geçti. İlk yarıdaki gibi pozisyonlar da vermedik ve gol yemeden kazandık.

DENGESİ VAR

Yoğun tempoda oyuncuları az kullanmak da önemli. Her maç değişiklikleri yapıyoruz. Fenerbahçe maçı ve bu maç için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Sakatlık riskleri var, erken değişiklikler yaptık. Giren oyuncular da iyi şeyler yaptı. Sürelerini yükselttiğimiz oyuncular oldu. En çok buna sevindim. Her gün göz göze baktığım oyunculara az şans verdik. Soyunma odası dengesi de var, bütün oyuncular süre alıyor.

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LEAO YÜZDE 100 DEĞİL

Wilfried Singo'nun ilk maçı, 90 dakika sahada kaldı. Onu da izleyip, oyuncuya performansı için geri dönüşler vermemiz önemli. Rafael Leao kesinlikle %100 hazır değil. Sakatlıktan çıkıp geldi. Hazır olmadığı dönemlerde oynadı, sakatlığı oldu. Onu ideal şekilde kullanmaya çalışıyoruz. %100 olduğunda çok önemli kanat oyuncusu. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane ve Leao gibi kanat rotasyonumuz var. Oyuncuların geldikten sonra süreci uzayabiliyor ama adapte olmaları önemli

ABDÜLKERİM'E ARMAĞAN OLSUN

Galibiyeti Abdülkerim Bardakcı'ya armağan etmek istiyorum. Konyalı ama bugün buraya gelemedi. Ona armağan olsun.