Okan Buruk'tan maç sonu hakem tepkisi: Kendini sorgulamalı

Haberin Devamı

Süper Lig'de Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Aslında ligin üçüncüsüne karşı deplasman galibiyeti. Üstün oynadık. Maçın tamamında güvenli oynadık. Belki biraz daha üretebilirdik, üçüncü bölgede daha iyi işler yapabilirdik. Ama rakibe isabetli şut vermedik. Gol yemeden kapatmak da önemli.

HEYECANI GÖRDÜK

Üçüncü bölgede daha iyi olabilsek daha çok gol bulabilirdik. Ligin sonu, mayıs yaklaşıyor. Galatasaray'ın heyecanını gördük, taraftarın heyecanını gördük. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önemli ve değerli bir galibiyet. Cuma günü oynamak önemliydi, haftanın başı. Gelecek hafta da cuma oynayacağız, sonra Türkiye Kupası da var. Onun dışında haftada tek maçlar. Hazırlanmamız ve konsantrasyon için de önemli oluyor.

Haberin Devamı

HAKEM SORGULAMALI

Eren'e verilen sarı kart inanılmaz. Bugün verilen sarı kartları ve faul standartlarını değerlendirmek gerekiyor. Hakemin performans anlamında kendisini sorgulaması gerekiyor.