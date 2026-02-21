Okan Buruk'tan maç sonu hakem tepkisi: 'Büyük komedi, futbol adına utanç'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Oyuncu değişiklikleri yaptık, dinlenmiş isimlerle başlamaya çalıştık. O verimi, o 'fresh'liği göremedik. Takım olarak iyi günümüzde değildik. Az ürettik.

BÜYÜK BİR KOMEDİ

İkinci yarıda attığımız golün iptalinden sonra... Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi.

FUTBOL ADINA UTANÇ OLDU

TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu.

KONYASPOR'A TEBRİK

Konyaspor'u tebrik ediyorum. Rakibimizi kutlamak istiyorum. Biz yeteri kadar iyi olsak, 1-2 golümüz de verilmese biz yine kazanırdık. Biz Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik. Kritik bir hata, özellikle maç 0-0'ken. Bizim adımıza üzücü bir hata. Hakem kötü yönetse, hakem her şeyi aleyhimize yapsa da kazanmamız gerekiyordu. Her şeyi göz önüne almalıyız bundan sonra. Kazanmak için daha iyi olmamız gerekiyor.

ICARDI AÇIKLAMASI

Osimhen'in olmaması önemliydi. Icardi maça son anda yetişti. Dünkü antrenmanı yarım bırakmıştı, sırt ve boynunda tutulma vardı. Başlatalım mı başlatmayalım mı diye düşündük. Devre arasında hem ön alan baskısı hem de özellikle Konyaspor önde oynamaya çalışıyordu, Barış'ın savunma arkasına koşularını düşündük, olmadı. Takım olarak hep geriye döndük.