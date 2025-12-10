×
Okan Buruk'tan maç sonu hakem serzenişi ve Uğurcan Çakır için sakatlık açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Buruk, sakatlanarak oyuna devam edemeyen Uğurcan Çakır'ın durumuna değindi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco'ya ikinci yarıda yediği golle 1-0 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası karşılaşmayı değerlendirdi. 

İşte Buruk'un açıklamaları;

"BERABERLİĞİ BULABİLİRDİK"

"İlk yarıda atamadıklarımız var, sadece girdiğimiz pozisyonlar değil... Son final paslarında da hatalar yaptık. Değerlendirsek, ikinci yarıya çok daha rahat çıkabilirdik. Monaco ikinci yarıya istekli başladı. Baskılarda zaman zaman yanlış yerden gittik. İkinci topları da alamadık. Arka tarafı çok kötü ama ön tarafı çok iyi bir takım Monaco... Belki bitiremedikleri de çok pozisyon oldu. Maçı belki 1-1 bitirebilirdik. Son bölümde riskler aldık. Daha iyi kullanabilsek topları, beraberliği bulabilirdik."

"ZORLU BİR PERİYOT..."

"Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Bizim için değerli oyuncular yok. İkili mücadele kazanan oyuncuların eksikliğini ikinci yarı yaşadık. 9 puan, 2 maç var. Yolumuza devam edeceğiz. Atletico Madrid maçını kazanmak ve hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız. Şimdi lig maçlarımız var, onlara bakacağız. Atletico Madrid maçına çok daha hazır olacağız. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz. Biz de üzgünüz."

"İLK 8'E GİRER MİYDİK' DİYORDUK"

"Şampiyonlar Ligi'nde iki maçı kaybettik. Aslında bu maçları kazanıp 'İlk 8'e girer miydik?' diyorduk... Bu tür bir rakip yakalayıp maçı kaybetmek bizi üzdü."

"EN ZOR DÖNEM BUYDU"

"Benim için en zor dönem buydu. Bugün kulübemizde bir tane savunma oyuncumuz yoktu. Bunu hesaplamak çok zor. 25 tane oyuncu alırsınız, hepsini oynatamazsınız çünkü takım içerisinde oyunculara da süre vermek çok önemli. Her şey üst üste gelince herkesin ortak söylediği şey 'Kadro daha geniş olabilir miydi' oldu. Burada performans alamadığımız oyuncularımız da olunca kadromuz çok daraldı."

UĞURCAN ÇAKIR

"Bir sakatlanmayan kaleci kalmıştı... Uğurcan Çakır'ın üst adalesinde zorlanma var... MR sonrası durumu belli olacak."

HAKEM AÇIKLMASI

"Son bölümde Monaco çok fazla yere yattı, hakem de buna izin verdi."

"DÖRT OYUNCUMUZ GİDECEK"

"Şimdi bir de Afrika Kupası var... Dört oyuncumuz oraya gidecek... Bizim zor bir süreç."

