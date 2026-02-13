Okan Buruk'tan maç sonu galibiyet ve Juventus eşleşmesi yorumu!

Haberin Devamı

Süper Lig'de Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Oyuna erken golle başladık ve bu önemliydi. Oyunda üstünlük kuramadığımız yerler oldu, orayı daha iyi oynayabilirdik. 2-0'dan sonraa rakip 10 kişi kaldı ve çok daha farklı oyun oldu. Genel olarak istekliydik, çok oyuncu değiştirdik. Bu kadar değişikliğe rağmen her giren istekliydi.

OLUMLU SONUÇ ALDIK

4-4-2, iki forvetli oyun için hep zaman zaman kullanacağımızı söylemiştik. Maalese bir Kocaelispor maçı kullanmıştık, akıllarda hep 'Icardi-Osimhen yan yana oynayanamaz' olarak kalmıştı ama bunu farklı şekilde deneyebiliriz. Olumlu sonuç aldık.

MAÇ EKSİĞİ VAR

Sacha Boey'in çok maç eksiği var. Wilfried Singo 45 dakika süre aldı. Renato Nhaga girdi ve taraftarımız çok destek oldu.

KENAN YILDIZ ÇOK DEĞERLİ

Juventus'a hazırlanacağız. Çok daha farklı bir maç ve çok güçlü bir rakip bizi bekliyor. Atletico Madrid'in ne oynadığını biliyorsunuz ama Juventus'un çok farklı formatları var. Çok kolay hesaplanamayacak oyuncuları var. Önde çok iyi kanat oyuncuları var, Kenan Yıldız çok değerli.

ŞANSSIZ GOLLER DE YEDİLER

Kolay pozisyon vermiyorlar. Son maçlarda goller yediler ama Atalanta ve Lazio maçlarında oyun üstünlüğü varken, şanssız da goller yediler. Öz güveni çok yüksek bir takım değil. Inter ile oynayacaklar, oradan nasıl çıkacaklar? Inter maçı ölçü olmayacak ama kimin oynayıp, oynamayacağını göreceğiz. İyi ayaklı bir maç ve böyle düşüneceğiz. Hedefimiz Juventus'u geçmek olacak.