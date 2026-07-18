Okan Buruk'tan Lemina'nın geleceği hakkında açıklama!

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Galatasaray, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları;

"DEJA VU DİYELİM"

"Deja vu diyelim. Geçen sene burada 5-2 ile başlamıştık, bu sene 5-1 ile başladık. Bu sene daha genç bir takımla başladık geçen seneye göre. Çok fazla genç oyuncu gördük. Oyuncularımız için bu bir şans. Bundan sonra maçlarımız biraz daha sertleşiyor. Daha sonra milli oyuncularımız dönüyor. Osimhen ve Sallai'yi bugün kullanmadık, ilerleyen dönemde kullanacağız. Her oyuncu aynı oyunu sürdürmeye çalıştı bugün. Benim için güzel yanı bu."

"GENÇLER İÇİN MUTLUYUM"

"Sonucun dışında genç oyuncuları görmek, 17 yaşında oyuncularımız var, geleceğe dair umut veriyorlar. Onlar için mutluyum. Onları bugün oynatabildiğimiz için mutluyum."

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"LESLEY'İ ADEPTE ETMEMİZ GEREKİYOR"

"Lesley'i de bizim oyunumuzu adapte etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki iki maçımız daha sert olacak. Oralarda oyun biraz daha ortaya çıkacak. Bütün orta saha oyuncularımızın birbiriyle oynadığı bir oyun bizim istediğimiz. Bu oyuncuları iyi bir şekilde harmanlayıp maçına göre kullanmak gerekiyor. Hepsini birden kullanmayı düşünüyorum."

LEMINA

"Lemina'nın durumu daha sonuçlanmadı. Görüşmeler devam ediyor."