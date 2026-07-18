×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk'tan Lemina'nın geleceği hakkında açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Mario Lemina
Okan Buruktan Leminanın geleceği hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 00:21

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor'u mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, geleceği merak konusu olan Mario Lemina'ya da bir parantez açtı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Galatasaray, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. 

İşte Buruk'un açıklamaları;

"DEJA VU DİYELİM"

"Deja vu diyelim. Geçen sene burada 5-2 ile başlamıştık, bu sene 5-1 ile başladık. Bu sene daha genç bir takımla başladık geçen seneye göre. Çok fazla genç oyuncu gördük. Oyuncularımız için bu bir şans. Bundan sonra maçlarımız biraz daha sertleşiyor. Daha sonra milli oyuncularımız dönüyor. Osimhen ve Sallai'yi bugün kullanmadık, ilerleyen dönemde kullanacağız. Her oyuncu aynı oyunu sürdürmeye çalıştı bugün. Benim için güzel yanı bu."

"GENÇLER İÇİN MUTLUYUM"

"Sonucun dışında genç oyuncuları görmek, 17 yaşında oyuncularımız var, geleceğe dair umut veriyorlar. Onlar için mutluyum. Onları bugün oynatabildiğimiz için mutluyum."

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınÜmraniyespor 1-5 Galatasaray (Hazırlık maçı)Ümraniyespor 1-5 Galatasaray (Hazırlık maçı)Haberi görüntüle

"LESLEY'İ ADEPTE ETMEMİZ GEREKİYOR"

"Lesley'i de bizim oyunumuzu adapte etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki iki maçımız daha sert olacak. Oralarda oyun biraz daha ortaya çıkacak. Bütün orta saha oyuncularımızın birbiriyle oynadığı bir oyun bizim istediğimiz. Bu oyuncuları iyi bir şekilde harmanlayıp maçına göre kullanmak gerekiyor. Hepsini birden kullanmayı düşünüyorum."

LEMINA

"Lemina'nın durumu daha sonuçlanmadı. Görüşmeler devam ediyor."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Mario Lemina

BAKMADAN GEÇME!