Spor Haberleri Futbol Haberleri

Okan Buruk'tan kupa galibiyeti sonrası övgü: 'Çok iyi sınav geçirdiler'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 22:58

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Genel olarak güzel geçti. Oyuna başlangıcımızı gayet beğendim. 1-0'ı da bulduk. Pozisyonlar, arkasından verilmeyen golümüz vardı ama Halil Hoca'nın kararı doğruydu.

ÇOK İYİ SINAV GEÇİRDİ

Formda ve kulübesi güçlü bir takıma karşı oynadık. Kulübeden güçlü oyuncular getirdiler. Biz değişiklikleri planlamıştık. Sallai ve Icardi değişiklik istemedi. Gökdeniz ve Ahmed'e giren kramplar sonrası değiştirmek zorunda kaldık. Ahmed'i kutluyorum, hep çalışıyor. Günay önemli kurtarışlar yaptı. Gökdeniz çok çabaladı. Arda ve Kazım da çok iyi sınav geçirdi. Hem kazandık hem kart görmedik hem sakatlık yaşamadık.

KAZANMAK GÜZEL OLDU

Başakşehir direkt rakibimiz grupta, kupa hedefi olan takımlardan biri. Onları yenmek güzel oldu. Psikolojik anlamda kazanmak her zaman moral.

LİDER BİTİRMEK İÇİN ÖNEMİ

Kasımpaşa takımı, son 2 maçta Emre Hoca ile 0-0 berabere kaldı. Savunmayı yapan, oynamaya çalışan bir takım. Puan almaya çalışacaklar. Ara kısa tabii, 3 gün var. Rotasyonun nedenlerinden biri 3 gün sonra maç olmasıydı. Puan farkını artırmak istiyoruz. Rakipler yaklaşmak isteyecek. Kritik maç. İlk yarıyı lider bitirmek adına çok önemli maç

