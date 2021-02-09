Okan Buruk'tan Konyaspor açıklaması! Gidiyor mu?

Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Okan Buruk ismi gündeme geldi. Genç teknik adam, Konyaspor ile ilgili iddialara yanıt verdi. Futbolarena'ya konuşan Buruk, "Konyaspor çok büyük bir kulüp ve inanılmaz taraftar gücüne sahip" dedi.

"İNANILMAZ TARAFTAR GÜCÜNE SAHİP"

Konyaspor iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Konyaspor çok büyük bir kulüp ve inanılmaz taraftar gücüne sahip. Bunu statta olduğu gibi sosyal medya üzerinden de görüyorum. İlgileri için çok teşekkür ederim. Ben ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar dinlenip ailemle vakit geçirme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 yenilgi ve 69 puanla turuncu-lacivertli takımı şampiyonluğa taşımıştı.

Medipol Başakşehir, Buruk'un teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 16 maçta 6 galibiyet, bir beraberlik ve 9 yenilgi aldı.