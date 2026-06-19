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Okan Buruk'tan İsmail Kartal'a övgü!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#İsmail Kartal
Okan Buruktan İsmail Kartala övgü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 07:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-lacivertli meslektaşını övdü.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılılarda yaşadığı dört şampiyonlukta kendisini en çok zorlayan teknik direktörün İsmail Kartal olduğunu söyledi.

Buruk, 343 Digital’a yaptığı açıklamada Bu sezonun en zor şampiyonluğu olduğunu düşünüyorum. Ligdeki yoğunluğa ek olarak 12 Şampiyonlar Ligi maçı oynadık. Şampiyonluklarımın hepsi iyi teknik adamlara karşıydı. Jorge Jesus’a karşı kazanmak çok önemliydi. İsmail Kartal’ın şampiyonluğu olmasa da puan ve oyun olarak çok başarılıydı. Bu dört teknik adam içerisinde en başarılısı İsmail Hoca’ydı diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adamın açıklamalarından diğer satır başları şöyle:

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· “TFF Başkanı’nın tüm çıkışları Galatasaray’a karşı oldu. Galatasaray’a antipatisi var.

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· Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe yöneticiliği dönemindeki açıklamalardan pişman olduğunu düşünüyorum.

· Jose Mourinho’ya karşı kin beslemiyorum. O dönem yaşananlar tekrar olsa aynı hareketi yapmam. Yere düşürecek bir darbe değildi ancak refleks olarak gelişen bir durumdu. Aynı hareketi ben, Jose Mourinho’ya yapsam 10 maç ceza alırdım.”

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#Galatasaray#Okan Buruk#İsmail Kartal

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