Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması! "Son karar yönetimin"

Galatasaray'ın İrfan Can'a talip olmasıyla ilgili konuşan Buruk, "Fatih hocanın açıklamalarını dinledim, memnun olmadığı oyuncular var. Bütün hocalar değişim ister, biz de istiyoruz. Bununla ilgili başkanla konuşuyoruz. Burada Galatasaray'ın talebi var, belki birçok takımın talebi var. Altını çizmek gerekirse, dünyadaki bürün futbolcuları alma şansınız var. Neymar'ı örnek verirsek, PSG, Barcelona'dan aldı. Burada önemli olan kulüp başkanlarının konuşmaları. Biz çok değerli oyunculara sahibiz, onları çok seviyoruz. Transferde önemli olan kulüplerin vereceği kararlar. Biz de bu anlamda kulübümüze isteklerimizi iletiyoruz. Son karar başkanlar ve yönetimlerdedir." dedi.