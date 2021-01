Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması! "Doğru rakama alınabilir"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın Trabzonspor ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçını kazanarak kötü başladıkları sezonda çıkışa geçmek istediklerini söyledi.



Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un yarın yapacağı TFF Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, kaptanı Alexandru Epureanu ile bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı ve kaptanı Uğurcan Çakır katıldı.

Toplantının başında yaklaşık 1 hafta önce ayak bileği kırılan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Buruk, "Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisi Türk futbolunun önemli değeri ve yetenekli çocuğu. Onun sakatlığı hepimizi çok üzdü. İnşallah en kısa zamanda yeniden sahalara döner ve aynı performansını gösterir." dedi.

Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu yarışında Trabzonspor ile çekiştiklerini aktaran Okan Buruk, "Süper Kupa, iki takımın da alması için birçok sebep sayabiliriz. Geçen senenin iki başarılı takımıyız. Şampiyonluk yarışı içinde çok büyük mücadele verdik. Biz şampiyonluğu kazandık, Trabzonspor da Türkiye Kupası'nı aldı. Bu sezon da bunun Süper Kupa adında finalini oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam, takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini dile getirerek, "Rakibimiz gibi biz de kupayı kazanmak istiyoruz. Takım olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu maçın bizim için çıkış olacağını düşünüyoruz. Yarınki sahaya çıkış amaçlarımızdan biri kupayı kazanmak ama takım olarak öz güvene ihtiyacımız var. Bunu, öz güveni yakalayacak kalitede oyuncularımız var. Kendilerine güveniyorum. Abdullah hoca çok değerli bir teknik adam, Trabzonspor iyi oyunculara sahip bir takım. Son haftalarda form grafiğini yükselten ve oyun olarak gelişen bir takım var." diye konuştu.

Süper Lig'deki birçok maçın kalite olarak düşük olduğunu belirten Okan Buruk, "Güzel bir karşılaşma olmasını diliyorum. Güzel karşılaşmaları özledik. Ligimizde oynanan maçların kalitesi istediğimiz gibi değil. Birçoğu bir takımın beklediği, diğer takımın atak yaptığı şekilde geçiyor. Yarın sahada en iyisini yapmaya çalışan iki kaliteli takım olacak. İnşallah taraftarlara güzel bir futbol seyrettirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



"Zor bir sene yaşıyoruz"



Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, zor geçen sezonda TFF Süper Kupa'yı almanın kendileri için önemli olduğunu söyleyerek, şöyle devam ett:

"Zor bir sene yaşıyoruz. Bizim için daha da zor oldu. Sezonu diğer takımlara göre 10 gün daha geç bitirdik. Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin kapısından döndük. Yaklaşık 10 gün aradan sonra yeniden antrenmanlara başladık. Ne dinlenebildik ne de sezona hazırlanabildik. Gerçekten çok zor bir sezonun bizi beklediğini biliyorduk ama bizim için ekstra zor oldu. Çünkü birçok sakatlık yaşadık. Bu sakatlıklar hem oyunumuzu hem de skorları etkiledi. Yaşanan hakem hataları da var. Şu anda istediğimiz yerde değiliz ama hedeflerimiz devam ediyor. İlk hedefimiz Süper Kupa, ikincisi çeyrek finalde olduğumuz Türkiye Kupası'nda devam etmek. Ligde de çıkabileceğimiz en üst seviyeye çıkarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımın yeteneklerine ve kalitesine çok inanıyorum, güveniyorum. Bir öz güvene ihtiyaçları var. Bu maç da inşallah başlangıç olur."



"Yarın 7-8 oyuncumuz forma giyemeyecek"



Okan Buruk, yarınki müsabakada 7-8 oyuncusundan yararlanamayacaklarını kaydetti.

Son dönemde Türkiye'deki statlarda zemin sıkıntısı yaşandığını anlatan Buruk, "Yarın iki takım için artı yanı güzel zeminde oynayacağız. Zeminlerin çok bozulduğu bir sene yaşıyoruz. Oyuncularımın kalitesine güveniyorum. Hedeflerine ulaşmak için en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Takım olarak artılarımız bu. Tabii ki önemli eksiklerimiz var. Sezon başından beri büyük sakatlıklar geçirdik. Yarın 7-8 oyuncumuz forma giyemeyecek ama sonuçta sahaya 11 kişiyle çıkacağız. Çıktığımız 11 ile en iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.



"Futbolda her oyuncu alınacak durumda"



Okan Buruk, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan milli futbolcular İrfan Can Kahveci ile ilgili gelen sorulardan yorulduğunu söyledi.

Son lig maçında sakatlanan İrfan Can'ın yakında çalışmalara başlayacağını belirten Buruk, "İrfan Can'ın son maçta sakatlanması bizi üzdü. Bugün yapılan kontrollerde çok uzun sürmeyeceği anlaşıldı. Belki 1-2 hafta sonra takıma dönebilir. Transferle ilgili soru devamlı soruluyor. İrfan iyi bir profesyonel, iyi bir kişilik ve bulunduğu ortamda en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Transfer teklifleri olsa da İrfan hep yüzde 100'ünü vermeye ve takım için elinden geleni yapmaya çalıştı. Bir sakatlığı var. Futbolun içinde bunlar mevcut. Birçok oyuncuya transfer teklifi geliyor. Türkiye'de her takımın her oyuncusunu isteyenin doğru rakamı verdiği zaman alabileceğini biliyoruz. Neymar'ı Barcelona'dan 222 milyon avro vererek aldılar. Futbolda her oyuncu alınacak durumda. Kulübümüze istediği teklif gelirse karar verecek kişi başkanımızdır. Devamlı aynı şeyleri konuşmak bizi yoruyor ama beni daha çok yoruyor." diyerek sözlerini tamamladı.



Alexandru Epureanu: "Yarın güçlü, performanslarını sürekli artıran bir takıma karşı oynayacağız"

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kaptanı Alexandru Epureanu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kaptanı Uğurcan Çakır katıldı.

Hedeflerinin kupayı almak olduğunu dile getiren Moldovalı stoper, "TFF Süper Kupa maçına çıkacağımız için oldukça mutluyuz. Geçen sene hedefimize ulaştık. Son yıllarda hedefe her zaman yaklaşıyor ancak bitiş çizgisinde arzuladığımız sonucu alamıyorduk. Geçen sene şampiyonluğa uzandık. Bundan dolayı mutlu ve heyecanlıyız. TFF Süper Kupa da bizim hedeflerimizden bir tanesi. Yarın da güçlü, performanslarını sürekli artıran bir takıma karşı oynayacağız. Son haftalarda iyi sonuçlar alarak çıkışa geçtiler. Bizim de kaliteli ve iyi ayaklara sahip bir takımımız var. Yarınki amacımız mümkün olan bütün iyi işleri yapıp kupaya uzanmak." diye konuştu.

Epureanu, bu sezon Süper Lig'de istedikleri performansı sergileyemediklerini hatırlatarak, "Herkes bu durumdan muzdarip. Sezona iyi başlayamadık ama bu maç bizim için dönüm noktası olabilir. Maalesef bu sezonki performansımız istenen seviyeye gelemedi. Oyun ritmimizi yakalayamadık. Üstesinden gelmek için çalışıyoruz. Bu durumu değiştirecek olanlarda da bizleriz. TFF Süper Kupa'yı almak bir değişimin başlangıcı olabilir. Böyle bir kupanın bize yardımcı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.