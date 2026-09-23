Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan itirafı: 'Oynatmak istiyorum ama..'

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Galatasaray’da son dönemde forma rekabetinin en yoğun yaşandığı bölgelerin başında gelen orta saha için Okan Buruk’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN EŞİNE HAK VERDİ

İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Gündoğan, sosyal medya üzerinden bir taraftarla girdiği diyalogda, “İlkay’ın neden oynamadığını hocasına sorun” demişti. Okan Buruk’un da orta sahadaki kalabalık nedeniyle rotasyonda herkese fırsat verme konusunda zorluk yaşadığını belirterek, Sara’ya hak verdiği belirtildi.

"OYNATMAK İSTİYORUM AMA OYNATAMIYORUM"

Buruk’un, “İlkay’ın çalışmasından memnunum, idmanda negatif görüntü vermiyor. En fazla oyuncunun olduğu bölgede oynadığı için ve çok yarışmacı bir dönemden geçtiğimiz için süre vermek istediğim oyunculara süre veremiyorum. Lesley’yi de oynatmak istiyorum, Nhaga’yı da oynatmak istiyorum, İlkay’ı da oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum” dediği iddia edildi.

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HIRSLANDI!

Okan hocanın, Başkan Dursun Özbek’ten resmi internet sitesi aracılığıyla gelen destek mesajına rağmen, yönetiminde kendisini istemeyen isimler olduğunu, onlara karşı daha da hırslandığı öğrenildi. Milli arada hem tatil yapıp hem de ekibiyle birlikte bundan sonraki süreci analiz etmek isteyen sarı-kırmızılıların hocası, bir an önce takımı toparlamanın ve yeniden ayağa kaldırmanın hesapları içinde.

NEŞTER VURACAK

Başarılı çalıştırıcı, mevcut kadroya neşter vurmayı da seçenekleri arasına almış durumda. Başta Sane ve Sara gibi formsuz oyuncuların Kasımpaşa maçı itibarıyla kızağa çekilebileceği ve alternatif isimlerin sahaya sürülebileceği öngörülüyor. Buruk’un en çok da Barış’ı kenara alma kararından pişmanlık duyduğu ve Milli yıldızdan vazgeçmeyeceği kaydedildi.

LEMINA'YI BEKLİYOR

Buruk’a göre Osimhen ve Lemina’nın geri dönüşü birçok şeyi değiştirecek. Orta sahada Torreira ve Lemina ikilisini yeniden buluşturmanın planlarını yapan Okan Buruk, bu ikilinin hem Abdülkerim ve Sanchez tandemini rahatlatacağını hem de ön taraftaki yıldızların işini kolaylaştıracağını düşünüyor.