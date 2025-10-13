Okan Buruk'tan Icardi'nin sözleşmesi, Osimhen ve Singo sakatlığı açıklaması!

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılıların resmi yayın organında önemli açıklamalarda bulundu.

'MİLLİ TAKIMA GÖNDERİRKEN KORKMAYA BAŞLADIK'

Okan Buruk'un açıklamalarından önemli notlar şu şekilde;

Osimhen sorusu üzerine Okan Buruk, 'Gönderirken korkmaya başladık. Sadece uçağın camının kırılması değil, Afrika'da oynayan oyuncular için hem maç sertliği hem stat zeminlerinin kötü olması... Her gönderdiğimizde oyuncularımızla ilgili korkularımız artıyor.

Bu sefer maçı bitirdik, dönüşteki uçakla ilgili tedirgin olduk. Lemina için de aynı şekilde, Lemina da milli maçta yer aldı.

A Milli oyuncularımızı tebrik ederim önemli bir galibiyet aldılar. Montella hocayı da tebrik ederim. İspanya'ya karşı alınan 6-0'lık mağlubiyet sonrası, stratejik bir galibiyet aldılar. 6-1'lik galibiyet önemli bir galibiyet.

Haberin Devamı

2. lik burada önemli olacak. Play-off'ta bence, eleyip Dünya Kupası'na katılabileceğimi rakiplerin geleceğini düşünüyorum. 2002'den sonra, tekrar Dünya Kupası'nda takımımızın yer almasını isterim. Ben o heyecanı yaşadım. Katılamıyoruz ama katıldığımızda önemli başarılar elde ediyoruz. Dünya Kupası'nda katılmayı umut ediyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Galatasaray'ın bir parçası olmaktan, Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Sadece saha içi başarıları değil, saha dışı duruşuyla Galatasaraylılık farklı bir şey.

Gözden Kaçmasın Bissouma acılar içinde yerde kaldı! İşte 20 saniyede sakatlandığı anlar Haberi görüntüle

Hep mükemmel olmalısınız, hep mükemmeli yapmalısınız. Bu sadece oyuncular için değil, seyirciler için de geçerli. Liverpool maçında seyircileri gördünüz. Onlar da maçın içindeydi. Avrupa'da başarılı olduğumuz, gururlu olduğumuz bir sene olacak inşallah.

Avrupa'da değerli lig yok baskette, futbolda çok farklı. 5 büyük ligden oyuncuyu Türkiye'ye getirmek çok zor oluyor. Transfer döneminde çok zorluklar yaşıyor. Bunu tamamladıktan sonra oyuncuların adapte olması... Elinizdeki başlayan oyuncularla gelen oyuncular aynı seviyede olmuyor bazen. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız çok kaliteli kadro kurmalısınız.

Haberin Devamı

Gözünüzle gördüğünüz en iyi 11'de değişikliğe giderek daha çok motive etmeniz gerekiyor. Lig ile beraber Şampiyonlar Ligi oynamak çok zor. Bazı maçlara odaklanmak daha zor oluyor Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ve sonrası.

SINGO VE SAKATLIK AÇIKLAMASI

Singo'nun tedavisine başlandı, izin de yapmadı milli takım arasında tedavisine devam ediyor. Oyuncularda gerçekten takımına, kulübüne adanmışlık çok önemli oluyor. Bir an önce sahaya dönmesi için çalışmalarına devam edeceğiz. Yener hocanın doğrultusunda gün gün takip edeceğiz. 2 hafta daha bizimle olmayacak.

Bu sene Avrupa'daki başarılar çok önemli. Liverpool maçında ses getirdik ama yetmez. Bunu doğru okumamız gerekiyor. Galibiyeti değerli kılmamız için hayalimiz yolunda daha iyisini yapmamız gerekiyor. Ancak tabii hedefimiz 4 sene üst üste şampiyonluk.

Haberin Devamı

Liverpool maçı bizim için önemliydi. Dünyanın en formda takımlarından birini yenmek önemliydi. Geçen seneki Tottenham maçı, oynadığımız en iyi takımdı. Önceki sene Manchester United deplasmanı... Bunları sayarken, çok önemli kadrolara karşı kurduğumuz üstünlüğü, bizden daha düşük değerde kalitede takımlara da kurmamız gerekiyor. O maçları da aynı şekilde yaşamamız gerekiyor.

Kadro çok önemli. Eldeki oyuncular, kadro önemli. Şampiyon olmak istiyorsanız Başakşehir'de bu kadro vardı. Doğru şekilde yönettiğinizde şampiyonluğa ulaşabileceğiniz kadro var. Ligde 4 büyük takım haricinde Başakşehir şampiyonluk favorisiydi. Akhisar'da Türkiye Kupası'nı kazanma düşüncesi yoktu aslında. Sezon içerisinde oldu. Ben futbolculuk zamanımda hep kazanarak geldim. Kazanma psikolojisi çok önemli. Ben Galatasaray'da hep bunu yaşadım. Kolay kolay final de kaybetmedik. Hep kazandık. O yüzden kazanan ve kazanmaya alışkın bir ruh farklı oluyor.

Haberin Devamı

Maç geceleri tesiste oluyorum. Düşünmeye başlıyorum, yenildiğimizde düşünmeye başlıyorum. Tekrar maçın analizini yapıyorum. Ertesi sabah uyandığınızda, dimdik ve takımınızın başında olduğunuzu göstermeniz lazım. Tabii ki hedeften uzaklaşmadık.

"ICARDI, GALATASARAY İÇİN ÖNEMLİ"

Icardi, geldiğinden beri kazandığımız ilk şampiyonlukta en büyük rollerden biriydi. Ben 2022 yazında geldim, belki Galatasaray'ın en umutsuz olduğu yaz o yazdı diyebiliriz. Bir önceki sene camia üzerindeki etki, bitirdiğimiz sıralamadaki yer. Galatasaray tarihinin en kötülerinden biriydi.

Bunun üzerine yeniden camiayı şampiyonluğa inandırmak kolay değildi. Icardi önemli bir rol oynadı. Bir çok oyuncumuz pay aldı ama Icardi'nin atmosferi, belki birçok insanı Galatasaraylı yaptı. Tabii ki profesyonel oyuncular, maddi değil buradan para alıyorlar o kesin ama hakkın ödenmez. Yarattığı ortam Galatasaray için değerli. Kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. Icardi de kolay vazgeçecek bir oyuncu değil. Fiziksel yapısından çok yeteneğiyle oynayan bir oyuncu için bir önceki senenin fiziğini yakalamak çok zor. %100 hazır olmadığını biliyoruz ama süre lazım. Galibiyetlerde önemli rol oynadı. Takımımızın da kaptanı. Çok fazla söylenecek söz yok.

Haberin Devamı

Muslera'dan sonra Icardi'ye ne kadar değer verdiğimizi kaptanlık vererek gösterdik. Liverpool, Beşiktaş maçı bizim için kritikti. Liverpool maçına bakarsak, Osimhen ile başladık, Icardi ile devam ettik.

Beşiktaş maçında çok erken 10 kişi kaldık. Oyunu 3 kere durdurabilirsiniz, çoğu insan bilmiyor. 3. değişiklik için çok strateji belirlemeniz gerekiyor. Bazen maç sonunu bekleme nedenlerimizden biri bu. Bir sakatlık olsa 9 kişi devam edeceğiz. Bazen insanlar geç oyuncu değiştiriyorsunuz diyor ama sakatlık senaryosunu düşünmeniz gerekiyor. Daha stratejik kararlar vermeniz gerekiyor.

GALATASARAY ÜZERİNE PROVOKASYON VAR

Galatasaray'ı ve Icardi'nin kafasını karıştırmak için haberler yapılıyor. Ekim ayında yeni sözleşme kadar saçma bir şey duymadım. Oyuncu tabii ki devam eder Galatasaray'ın kaptanıdır. Bazen sezon sonunda görüşmeler devam eder, bazen sezon içinde devam eder.

Taraftarımızın bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor, etkilenmemesi gerekiyor. Çok büyük provokasyonlar var. Osimhen ve Icardi için görüyoruz. Galatasaray üzerine provokasyonlar var.

Jakobs Başakşehir maçında sahada yer alacaktır. Başakşehir iyi bir takım. Her zaman Başakşehir zor bir deplasman oldu. Milli ara sonraları, adaptasyonun zor olduğu yerler. O yüzden 2 katı çalışmamız gerekiyor. Liverpool maçında aldığımız 3 puanın değerli olması için bu maçta da 3 puan almamız gerekiyor.

Zor bir fikstüre giriyoruz. Zor bir takımla içerde oynayacağız. Devamında Ajax maçımız var. Avrupa'daki alacağımız puanlar oradaki gidişatımızı belirleyecek. 6 puan çok önemli bir yere getirecek bizi. Avrupa'yı çok önemsiyoruz. Bu aylardaki kazandığımız puanlarla ocak ayına gitmek bizim için çok önemli olacak.