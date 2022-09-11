Okan Buruk'tan Icardi ve Mata sözleri! "İnşallah haftaya oynayacak"

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Icardi ve Mata'nın henüz hazır olmadığını söyleyen Okan Buruk, Arjantinli golcünün haftaya Konyaspor maçında oynayabileceğini belirtti.

Yeni transferler Icardi ve Mata'nın henüz hazır olmadığını belirten Okan Buruk, "Icardi sezon başı kampı yaptı ama sonraki süreçte takımla çalışma yapmadı. Juan Mata uzun süre takım çalışması yapmadı. Icardi inşallah haftaya oynayacak. O da şu an tam hazır olmadığını söyledi. Erken oynaması halinde sakatlık riski de var. Ne kadar transfer yapıyorsanız yapın, sahaya 11 kişi çıkıyorsunuz. Kadro değişimi oldu ama biz oyuncularına güvenen bir ekip olduk. Oyun olarak da ilerliyoruz. Çok fazla değişime uğramış, inandığı yolda ilerlemek isteyen bir takım olduk." diye konuştu.