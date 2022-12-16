Okan Buruk'tan hazırlık maçında hakeme olay tepki! 'Ne kininiz varmış Galatasaray'a!'

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2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray, Fransız ekibi Toulouse ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un, hakeme gösterdiği tepki maçta en konuşulan olay oldu.

GOL SONRASI TEPKİ

Karşılaşmanın ilk yarısında hakemin Toulouse lehine verdiği faul kararı sonrası Fransız ekibinin golü bulmasıyla Okan Buruk kenarda büyük tepki gösterdi.

'BURADA BİLE DEVAM EDİYORSUNUZ'

Buruk, 4. hakemin yanına giderek "Söylesenize kardeşim faul değil. Hocam burada bile pozisyon yaratmaya çalışıyorsunuz! Ne kininiz varmış Galatasaray’a… Burada bile devam ediyorsunuz. Ligde kaldığınız yerden devam ediyorsunuz." dedi.

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'GELMEYİN MAÇLARIMIZA'

49 yaşındaki teknik adam tepkisini, "Siz Yabancı takım hayranı mısınız? Şuna faul nasıl verilir yahu! Ligde illallah ettik burada devam ediyorsunuz! İstemiyoruz, gelmeyin maçlarımıza" ifadeleriyle sürdürdü.

BURAK ŞEKER YÖNETTİ

Karşılaşmayı Burak Şeker yönetirken yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı, Serhat Sağır ve Batuhan Kolak yaptı.

MAÇ SONU AÇIKLADI: 'ÖZÜR DİLEDİM'

Karşılaşmanın ardından yaşananları anlatan Okan Buruk, "Pozisyonda faul yoktu. Herkes faul olmadığını gördü ama faul çalınca istemedik şeyler konuşuyoruz. Burak Şeker Hoca'dan özür diledim. Sevdiğimiz insandır. Yanlışlarımız oluyor. Sıkıntı yok. Zaman zaman bu tür tepkiler verebiliyoruz. Gayet normal, insancıl bir tepki. Bazı maçlarda bir şeyler yaşıyorsunuz. Hakemlerin daha iyi yönetmesini bekliyoruz. Burak Şeker Hoca da ikinci yarı daha iyi yönetti. Hazırlık maçlarında sakatlıktan korkuyoruz. Hakemlerin performansı, hazırlık maçı da olsa önemli" şeklinde konuştu.