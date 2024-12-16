Okan Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması: Kadroya almadık

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalar yaptı.

Sakatlıktan dönen oyuncuların durumu ve kadroya alınmayan Hakim Ziyech hakkında konuşan Okan Buruk, "Önemli bir maç, Trabzonspor'un durumu ne olursa olsun köklü ve değerli bir camia. İyi bir kadroya sahipler. İki takımın da eksikleri var, onlarda da önemli eksikler var. Biz eksiklerimizi sakatlıktan dönüp, bir antrenman yapan isimleri kadroya aldık. Davinson Sanchez 20 dakika çalıştı. Victor Osimhen, Ismael Jakobs 90 dakika oynayıp risk almayacağız. Bir idmana çıktılar. Yusuf Demir döndü ve yüzde 100 hazır. 12 yabancı olduğu için Hakim Ziyech'i kadroya almadık. Yusuf geleceğe dönük önemli oyuncu." şeklinde konuştu.

"HER AN RAKİP KALEDE TEHLİKE YARATABİLİRLER"

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Bordo mavililerin hücum hattına dikkat çeken Buruk, "Trabzonspor'un öndeki dört oyuncusu her an rakip kalede tehlike yaratabilir. Onlara savunmamızla cevap vermeliyiz. Top bizdeyken de oynamamız lazım. Trabzonspor da zaman zaman önde baskı yapıyor. Burada taraftarımızla birlikte aynı hücum aynı anlayışımızı sürdürüyor. Maç içinde kulübeden getireceğimiz oyuncularla da oyuna etki etmeye çalışacağız." dedi.