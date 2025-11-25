Okan Buruk'tan hakem yönetimine tepki: 'Tavırlarından gördük!'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

İşte Buruk'un açıklamaları;

HAKEM YÖNETİMİ

"Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Biz de yanlışlarımızı görmeliyiz. Çok eksiğe de bağlamamalıyız. Maç içinde hatalar yaptık. Çok mücadele ettik.

Çözümler aradık ama bireysel olarak hücum anlamında iyi işler yapmakta zorlandık. Pozisyonlarımız vardı, rakibimizde iyi savunma yaptı. Hakemin ikinci sarı karttan vermediği kırmızı kart vardı. Büyük bir hata. İspanya'da hakemlerle ilgili büyük bir konu var. Hakemin tavırlarından da bunu gördük açıkçası. Hücum yaparken birçok kez oyunu durdurdu. Bir tanesinde bana sarı kart gösterdi. Ben de kulübeye gidip oturmuştum."

EREN ELMALI

"Eren Elmalı'nın cezası... Çok üzücü. Türk futbolu için de üzücü. 4 sene 8 ay önce oynadığı varsayılan bir bahis... Böyle bir dönemde çok üzücü. Kısıtlı oyuncularla gidiyoruz, sol bekte de sıkıntı yaşıyoruz. Zamanlaması çok kötü. Avrupa'da oynayan bir Türk takımı için... Saygı duyuyorum ama bir çok oyuncunun çok eskiden yaptığı hata... Bir çoğu da bu suçun cezasını şimdi çekiyor. Saygı duyuyorum ama zamanlaması çok kötü oldu. Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım için büyük fatura oldu."

IMAELS JAKOBS

"Ismael Jakobs'un ağrıları vardı. Öyle başladı ama alt adelesinde ağrı oldu. Daha kötü olabilir diye kendi çıkmak istedi. Kontrollerini yapacağız. Şanssız bir dönem geçiyoruz ama futbolda bu da oluyor."

YUSUF DEMİR

"Yusuf Demir son maç sonrası dizinde ağrılar olduğunu söyledi ve antrenmana çıkmadı. Kontrolleri yapılıyor, antrenmana çıkmadığı için kadroda yoktu. İdari bir karar yok, bir şey yaşanmadı. Daha çok çalışacak ve oynamak için en iyisini yapacak. Sadece sakatlığı oldu."

"DERBİYE YETİŞTİRECEĞİZ"

"Fenerbahçe maçına 6 gün var. Lemina, Osimhen, Yunus gibi oyuncularımızı derbiye yetiştirmeye çalışacağız."

"UEFA CEZALANDIRACAKTIR"

"İspanyol hakem çok kötü bir maç yönetti. Çok kritik ve büyük bir hata yaptı! Devamında kırmızı kart göstermediği oyuncu, golü attı. Bu kadar büyük hatayı UEFA cezalandıracaktır diye düşünüyorum, ümit ediyorum."

