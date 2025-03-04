Okan Buruk'tan gelen tepkilere sert yanıt: 'İstifa yazanların çoğu Fenerbahçe taraftarı!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda yer alan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, TV100'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, gelen tepkilere sert bir dilde yanıt verdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"FUTBOLCULARIN NEFES ALACAK HALİ BİLE YOK"

"Galatasaray olarak son dönemdeki durgunluğumuzu türlü türlü sebeplere bağlıyorlar. Neymiş, futbolcuların gece hayatı varmış. Bakın, son bir ayda 9-10 maç oynadık. Bu süreçte ben ve oğlum da hep Florya'da kaldık. Ne benim ne de futbolcuların nefes alacak hali bile yok. Geçen sezon da herkes aynı şekilde yaşıyordu. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınınca her kafadan bir ses çıkar."

"KRİZDE DEĞİLİZ"

"Galatasaray olarak krizde falan değiliz. Yoğun bir dönemden geçmenin yıpranmışlığı var üzerimizde. Ocaktan beri 17 maç oynayınca yorulduk, mental açıdan hırpalandık, sakatlıklar arka arkaya yaşandı. Ama artık tek maç haftalarına geldik. Çok maç oynamaktan doğru dürüst taktik idmanı yapamıyorduk artık taktik çalışma fırsatını daha fazla bulacağız. Yeni gelenler uyum sağlama fırsatı bulamadı. Onlarla kaynaşacağız. Kısacası en zor süreci atlattık."

Haberin Devamı

"BAŞARISIZ DEĞİLİZ"

"Biz geçen sezon aynı dönemde 2 puan öndeymişiz, şimdi 4 puan öndeyiz. Avantaj bizde. Bakın Kasımpaşa'ya geçen sene daha kötü oynamışız, kazanmışız. Futbolda böyle inişler ve çıkışlar var. Avrupa'daki başarısızlığı kabul ediyorum ama ligde durumumuz belli. Başarısız değiliz."

"YENİLGİSİZ GİDEN TEK TAKIMIZ"

"Kimse haksızlık etmesin bu takıma. Dünyanın en iyi takımı Real Madrid bile bu sezon 10 maç kazanamamış. Biz ligde yenilgisiz giden tek takımız. Rakipler ne yaparlarsa yapsın, biz gene şampiyon olacağız. Haftada tek maç oynayacak olmanın avantajı da bizim dinlenmemizi sağlayacak. Bu saatten sonra Galatasaray'ı kimse tutamaz."

"İSTİFA YAZANLAR FENERBAHÇE TARAFTARI"

"Sosyal medyada aleyhime açılan, "Okan Buruk istifa" hashtaglerini önemsemiyorum. Zaten onları yazanların büyün çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. Galatasaray taraftarı beni bilir, beni sever. Ben o mecraları takip etmiyorum, isteyen istediğini yazsın Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları o zaman göreceğiz."

Haberin Devamı