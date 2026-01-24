Okan Buruk'tan galibiyet sonrası taraftara çağrı: 'Hedeflere hep birlikte gideceğiz'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum. Mental anlamda iyi olmuyoruz, hazırlanamıyoruz. Nedenini bilmiyorum... Sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjileri çekilmiş gibi oluyor. Üç gün önce temposu yüksek bir maç oynadık ama yorgunluk ilk yarıda olmaz. Çok geriye çekildiğimiz yerler de oldu.

İKİNCİ YARI UYANDIK

İkinci yarı uyandık. Erken 3-1 yaptık ve yorgun oyuncuları çıkarmak istedik. Baktığınızda önemli galibiyet. En yakın rakibimizden 4 puan öndeyiz bu maç sonrası.

DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR

Taraftarlarımız bana desteği hep veriyor, onlara teşekkür ederim. Üç sene şampiyon olduk, hedef dördüncü şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Transferleri yaptıktan sonra büyük hedeflere hep birlikte gideceğiz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var.

DİK DURUŞUMUZU GÖSTERMELİYİZ

İşi başka yere çekiyormuşum gibi anlaşılmasın ama birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Saha içi, saha dışı bu birliktelik önemli. Karşımızda bunu farklı şekilde yapmak isteyen insanlar var. Bunlara karşı dik durup, duruşumuzu göstermeliyiz.

ASPRILLA YORUMU

Yaser Asprilla farklı bir oyuncu, birebirde iyi. Düğümüzü çözebilecek oyuncu. O da kadromuzda olacak. Çok fazla maç oynuyoruz. Kasım ayındaki gibi duruma düşmemek için çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Lig, kupa ve Avrupa... Üç farklı hedefimiz var.